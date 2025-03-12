Балаева сообщила об объединении телеканалов El Arna и "Хабар"

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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане объединили телевизионные каналы El Arna и "Хабар". Об этом в соцсети сообщила министр культуры и информации Аида Балаева.





С учетом стремительного изменения отечественного медиапространства и в целях необходимости оптимизации государственных ресурсов нами принято стратегическое решение об объединении телеканалов "El Arna" и "Хабар". Данный шаг направлен, в первую очередь, на повышение эффективности работы отечественных телекомпаний и расширение аудитории казахстанского контента", - написала Балаева на соей странице в Facebook.





По ее словам, слияние телеканалов завершится до 1 мая 2025 года. Министр отметила, что весь ценный контент El Arna будет интегрирован в сетку вещания "Хабар", что позволит сохранить лучшие проекты, сделать их более доступными широкой аудитории и обеспечить их дальнейшее развитие.





Все сотрудники телеканала в процессе реорганизации будут трудоустроены внутри агентства "Хабар" с сохранением уровня заработных плат, их опыт и знания востребованы в новых проектах, заверила Балаева.





Предусмотренные расходы на производство и распространение программ телеканала "El Arna" будут перераспределены в пользу стратегически важных телеканалов "24kz" и "Хабар" с целью усиления контента и своевременного обновления технических средств",- проинформировала она.





Балаева напомнила, что телеканал El Arna был создан 22 марта 2000 года как первый национальный канал, вещающий только на государственном языке, и изначально назывался "Хабар-2". С марта 2002 года сменил название на El Arna и перешел на двуязычный принцип вещания. C марта 2014 года прекратил свое вещание, и на частоте канала El Arna стал вещать новостной телеканал "24kz". 27 марта 2017 года новый телеканал El Arna возобновил свое вещание в формате отечественного киноканала, с 2024 года был переформатирован в молодежно-развлекательный канал.