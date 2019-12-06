Без вести пропавшего гражданина Южной Кореи разыскали в Алматы

Туркестан. 5 декабря. Kazakhstan Today - Без вести пропавшего гражданина Южной Кореи разыскали полицейские Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

В конце ноября 2019 года в дежурную часть отдела полиции Кентау обратилась жительница Шымкента. Она рассказала, что без вести пропал ее муж, гражданин Южной Кореи. Мужчина приехал погостить в Кентау, а затем сел в машину и домой не вернулся. Данный факт зарегистрировали в отделе полиции и сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, сообщила пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.

На поиски пропавшего иностранца ориентировали весь личный состав ОП Кентау и криминальной полиции ДП Туркестанской области. Учитывая, что пропавший не отвечал на звонки родных, оперативники осуществили подворный обход близлежащих территорий, опрос возможных очевидцев, проверили контакты и круг знакомых, проверили места, куда мог бы направиться пропавший, а также другие необходимые мероприятия.

Полицейские установили, что пропавший мужчина приехал в Кентау погостить вместе со знакомыми, откуда выехал в Туркестан, затем направился в Шымкент, а после уехал в Алматы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий на четвертые сутки сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области и ОП Кентау обнаружили пропавшего без вести на одной из улиц Алматы. Найденного иностранца доставили в ОП Кентау и передали его родственникам. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства данного происшествия", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, в октябре гражданин Малайзии потерял документы в Алматы , из-за чего не мог вернуться на родину.

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