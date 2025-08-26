25.08.2025, 11:09 60451
Безработным казахстанцам будут сообщать о возможностях трудоустройства через SMS
С сервиса "1414" будут направлены SMS
Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Безработным гражданам Казахстана будут сообщать о возможностях трудоустройства через SMS, информирует пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
В рамках совместной работы с Бюро национальной статистики РК гражданам, за исключением жителей городов республиканского значения и областных центров, одномоментно с сервиса "1414" будут направлены SMS-сообщения о возможности трудоустройства в качестве переписного персонала для проведения сельскохозяйственной переписи населения", - заявили в пресс-службе.
По данным министерства, сельскохозяйственная перепись будет проводиться с 20 сентября по 20 октября методом личного интервью с привлечением переписного персонала.
Напомним, конкуренция на рынке труда ужесточилась в Казахстане.
25.08.2025, 18:59 38751
В Алматинской области пройдет праздник яблочного пирога
Фото: depositphotos.com
Талгар. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Талгар Алматинской области пройдет праздник яблочного пирога "Алма бәлеше", сообщили организаторы мероприятия.
Алма бәлеше - это яркий татарский этнокультурный праздник, посвященный сбору урожая яблок и традициям казахстанского гостеприимства. Он проходит в предгорьях Алатау Алматинской области - на родине яблока сиверса, символизируя бережное отношение к природе, семейные ценности и дружбу народов Казахстана", - отметили они.
Уникальное мероприятие объединяющее в себе татарские традиции и богатую историю родины яблок.
Праздник пройдет 27 сентября в городе Талгаре на территории центрального парка по улице Абая и будет включать в себя ряд увлекательных мероприятий:
мастер-классы по народным танцам, игра на домбре, баяне и курае, выступления фольклорных ансамблей, танцоров, поэтов, выставка-ярмарка блюд народов Казахстана. Также гости смогут попробовать горячие яблочные пироги и другие блюда.
25.08.2025, 15:30 48576
Увольнение чиновников после скандала с детдомом в Баганашиле: в управлении образования Алматинской области назначен новый руководитель
Фото: Акимат Алматинской области
Конаев. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением исполняющего обязанности акима Алматинской области с 21 августа 2025 года Толеубекова Арайлым назначена руководителем управления образования Алматинской области, информирует пресс-служба областного акимата.
В разные годы Толеубекова Арайлым работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе школы №20, оператором войсковой части №97617, ведущим специалистом отдела образования и спорта Илийского района, заместителем директора школы №4 по учебно-воспитательной работе, ведущим специалистом аппарата акима Энергетического сельского округа, заместителем директора школы №29, методистом детского сада "Балауса". Занимала должности юриста, главного специалиста и начальника централизованной бухгалтерии отдела образования Илийского района.
Позднее возглавляла отделы образования Конаева и Енбекшиказахского района. С июня 2025 года занимала должность руководителя отдела образования по Илийскому району управления образования Алматинской области.
Напомним, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщаетиздание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек. Он также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1.
История с принудительным выселением воспитанников детского дома № 1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
После скандала с переселением воспитанников детского дома в Баганашиле в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
24.08.2025, 21:00 94886
Северо-Казахстанскую область с рабочим визитом посетила делегация из Китая
Регион открыт к реализации новых проектов и укреплению экономических, инвестиционных и гуманитарных связей с КНР
Фото: акимат СКО
Петропавловск. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Северо-Казахстанскую область с рабочим визитом посетила делегация Китайской Народной Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РК Хань Чуньлинем, сообщает пресс-служба акимата региона.
Наш регион открыт к реализации новых проектов и укреплению экономических, инвестиционных и гуманитарных связей с КНР. Мы нацелены на проведение международного бизнес-форума в СКО с участием ведущих представителей бизнеса двух стран. Уверен, данная площадка станет действенным инструментом для расширения делового сотрудничества, продвижения совместных инициатив и развития межрегионального партнерства", - отметил глава области Гауез Нурмухамбетов.
По данным акимата, за первое полугодие 2025 года товарооборот региона с КНР составил 76 млн долларов, что выше уровня прошлого года.
Основу экспорта составляют зерновые и масличные культуры, поставляемые в Китай более пяти лет. Перспективным направлением становится экспорт кормовой муки", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в регионе создаются условия для новых инвестиций.
На базе СЭЗ Qyzyljar и ее субзон реализуются проекты с участием китайских компаний. В Тайыншинском районе успешно работает корпорация "Айцзю", реализующая проекты по переработке масличных культур, производству комбикормов и развитию мельничного комплекса, также ведется работа над созданием агропромышленного парка. Новые возможности открывает и протокол о поставках мяса птицы, подписанный между Казахстаном и Китаем в мае 2025 года. Одним из первых предприятий, готовых к экспорту, стала птицефабрика "Северный бройлер", - заявили в акимате.
Также особое внимание уделяется развитию образовательного сотрудничества.
Северо-Казахстанский университет имени Козыбаева ведет партнерство с китайскими вузами, включая Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства. Это создает условия для академических обменов и совместных исследований", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Казахстан увеличит пропуск железнодорожных грузов с Китаем.
24.08.2025, 15:10 109441
В Костанайской области открылись новые спорткомплексы за более чем 1,2 млрд тенге
Каждый из двух объектов рассчитан на 470 человек
Фото: gov.kz
Рудный. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Рудном Костанайской области открылись новые спортивные комплексы Sokol и Sarybai, стоимость проекта которых составила более 1,2 млрд тенге, сообщает пресс-служба акимата региона.
Физкультурно-оздоровительные комплексы построены в 11-м микрорайоне. Общая стоимость проекта составила 1 млрд 266 млн тенге. Площадь комплекса Sokol - 1536 квадратных метров, Sarybai - 1872 квадратных метра", - отметили в акимате.
По данным пресс-службы, каждый из объектов рассчитан на 470 человек.
В спорткомплексах предусмотрены залы для игровых видов спорта и единоборств: волейбола, мини-футбола, баскетбола, гандбола и борьбы. В рамках реализации проекта создано 23 рабочих места", - добавили в ведомстве.
Напомним, в 2023 году сообщалось, что новый спорткомплекс за 249 млн тенге простаивает в Актюбинской области.
24.08.2025, 09:23 124586
В горах Туркестанской области спасли шестерых туристов
Фото: depositphotos
Туркестан. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Туркестанской области спасли шестерых туристов, которые отправились покорять пик Үлкен Тура в Байдибекском районе, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Накануне группа из шести человек - трое мужчин и трое женщин, жители Шымкента - отправились покорять пик Үлкен Тура в Байдибекском районе Туркестанской области и не вернулись (...) Группа была найдена в горах. Как оказалось, одна из женщин получила перелом ноги и туристы не могли транспортировать ее самостоятельно по крутым склонам", - пояснили в министерстве.
Подчеркивается, что спасатели, которые выдвинулись на поиски, преодолели пять километров по труднодоступной горной местности, включая километр вдоль горной реки.
Ранее в горах Алматы нашли тело пропавшего 20-летнего парня.
23.08.2025, 09:53 182031
Синоптики прогнозируют жару на западе и дожди на востоке Казахстана
Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 23 августа, на востоке Казахстана пройдут дожди с грозами, градом и шквалом, на севере пройдет сильный дождь, сообщает РГП "Казгидромет".
На западе ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере РК ночью и утром - туман.
Днем сильная жара до 35 градусов ожидается в Западно-Казахстанской, Атырауской областях, на юге Мангистауской области - 38 градусов.
22.08.2025, 17:00 219131
В акимате Алматы назвали благоустройством вызвавшие возмущение жителей работы в палисаднике многоэтажки Эксклюзив КТ
Фото: кадр из видео
Алматы. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате города Алматы ответили жителям, возмущенным работами в палисаднике многоэтажки, расположенной на улице Богенбай батыра, 300, и назвали их благоустройством, передает корреспондент агентства.
В рамках БНУ-2025 в Алмалинском районе ведутся работы по текущему ремонту улицы Богенбай батыра на участке от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина. Работы начаты 14 августа текущего года подрядной организацией ТОО "Get Target". Вдоль указанного участка выявлены палисадники и территории, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, и огражденные самовольно установленными заборами. В процессе благоустройства предусмотрено комплексное обновление данных зон. В рамках договора предусмотрены работы по благоустройству и озеленению с посевом газонов и установкой системы автополива, асфальтированию и установке поребриков, а также монтажу торшерного освещения. Кроме того, в местах, где имеются несанкционированные пешеходные тропинки, будет выполнено устройство тротуаров и установлено освещение", - заявили в аппарате акима Алмалинского района.
В ведомстве утверждают, что проект предусматривает сохранение существующих зеленых насаждений.
Удаляются только аварийные и сухие деревья на основании заключений специалистов. Работы выполняются в соответствии с действующими нормами. Двор по адресу Богенбай батыра, 300, выходит на проезжую и пешеходную часть улицы, что требует соблюдения правил благоустройства и приведения территории в надлежащий вид. Пожелания жителей будут обязательно учтены. Завершение ремонтных работ планируется до конца сентября текущего года", - добавили в пресс-службе.
Между тем жильцы возмущены ненадлежащими способами ведения работы на благоустроенной территории дома, которую они озеленяли. В частности, одна из активных местных жительниц Татьяна Васильевна С. (Имя изменено. - Прим. ред.) отметила, что спецтехника работала в палисаднике крайне неаккуратно.
Одно из двух деревьев, посаженных буквально этой весной, сломано, повреждена кора на здоровых деревьях, из земли торчат выкорчеванные корни. На возмущение жителей рабочие только разводят руками: "Иначе никак. Техника не могла пройти". И это только первый день работы спецтехники! Что будет дальше?! Это не благоустройство, а варварское добивание того, что не выжгла жара этим летом. Мы все прекрасно видим, как акимат делает газоны с автополивом. Поливается все, кроме газона. С таким отношением к зеленым насаждениям мы останемся без нужных нам деревьев и без не особо нужного газона", - заявила женщина.
Также она подчеркнула необходимость наличия забора у многоэтажки.
Что касается забора, то его чудом удалось отстоять во времена Байбека. Только представьте, что творилось бы под домом, если бы не он - лежбища бомжей прямо под окнами со всеми вытекающими последствиями. Хочу подчеркнуть, что эти асоциальные личности не появляются время от времени, а обитают у нас постоянно - пьют прямо на тротуаре, спят, дерутся, скандалят. Жильцы неоднократно вызывают полицию. Но бомжи все равно возвращаются", - утверждает Татьяна.
По ее словам, отвечая на вопросы жителей, не представившийся мужчина, следящий за работой спецтехники, отметил, что уничтожению также подлежит сирень.
Расписал, что нас ждет. Упомянул и газон, и автополив, пообещал, что забор оставят, мусорку переделают. Но насторожило, что по его словам, уничтожению подлежит сирень, в акимате ее считают сорняком. То есть те несчастные деревья, что не доломали весной, выкорчуют как сорняк", - добавила женщина.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители одного из домов Алмалинского района. Алматинцы пожаловались на уничтожение молодых деревьев на огороженной территории у многоэтажки.
Напомним, Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.
К сожалению, с 2008 года по настоящее время существует количественный план по обрезке, тендерный план освоения бюджетных средств, который прописывают не по факту наличия сухих ветвей, а просто берут любые цифры "с потолка", чтобы обрезать без разбору. Осложняет проблему отсутствие законодательного требования получения разрешения на обрезку, отмененное в 2018 году", - отмечают в обществе.
Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.
При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
22.08.2025, 14:49 196501
Бесплатный проезд для детей до 18 лет введут в Усть-Каменогорске
Льготный проезд для детей утвердили депутаты гормаслихата
Усть-Каменогорск. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Бесплатный проезд для детей до 18 лет введут в Усть-Каменогорске. Такое решение приняли на сессии депутаты городского маслихата.
Об этом сообщил в Instagram депутат Михаил Байтеряков.
Вышли с очередной сессии, на которой утвердили бесплатный проезд детям до 18 лет. Это прекрасная новость. Теперь дети могут из любой точки города добираться хоть в школу, хоть на тренировки и на одном автобусе, и на нескольких автобусах… Это сейчас со многих семей финансовую нагрузку снимет", - сказал Байтеряков.
Льготы планируют ввести с 1 сентября этого года.
Совместный нормативный правовой акт предполагает бесплатный проезд в городском общественном транспорте - детям в возрасте от 7 до 18 лет, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий на территории других государств, почетным гражданам города Усть-Каменогорска. Сохраняются и раннее принятые льготы", - говорится в информации.
25.08.2025, 11:09Безработным казахстанцам будут сообщать о возможностях трудоустройства через SMS 25.08.2025, 09:0055581Свыше 130 случаев самовольного захвата госземель зафиксировали в Алматы 25.08.2025, 09:3454261Товары казахстанских производителей займут не менее 50% полок в магазинах страны 25.08.2025, 11:2548916Назначен новый вице-министр водных ресурсов и ирригации 25.08.2025, 15:30Увольнение чиновников после скандала с детдомом в Баганашиле: в управлении образования Алматинской области назначен новый руководитель47546Увольнение чиновников после скандала с детдомом в Баганашиле: в управлении образования Алматинской области назначен новый руководитель 20.08.2025, 17:24259471В Алматы для детей организовали экскурсии-лекции "Герои Семиречья" 20.08.2025, 16:19Мошенники собирают персональные и биометрические данные под предлогом участия в розыгрышах и опросах - Нацбанк248891Мошенники собирают персональные и биометрические данные под предлогом участия в розыгрышах и опросах - Нацбанк 21.08.2025, 17:47224776Автомобиль наехал на детей в Абайской области: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших 22.08.2025, 17:00В акимате Алматы назвали благоустройством вызвавшие возмущение жителей работы в палисаднике многоэтажки218091В акимате Алматы назвали благоустройством вызвавшие возмущение жителей работы в палисаднике многоэтажки 21.08.2025, 14:41217416Китайский инвестор в Казахстане столкнулся с препятствиями при реализации проекта на 7 млрд тенге 13.08.2025, 18:37498646Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей467196В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 13.08.2025, 18:18405851Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 15.08.2025, 18:27400161В Алматы стартует "Неделя зеленой мобильности" 15.08.2025, 17:10388801Дожди ожидаются в Казахстане в выходные
