Более 25 млн тенге штрафов выписано банкам и коллекторским агентствам за нарушение прав потребителей финуслуг

НУР-СУЛТАН. 14 ДЕКАБРЯ - По результатам документальных проверок, проведенных Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, банкам второго уровня и коллекторским агентствам выписано штрафов на 25,5 млн тенге за нарушение прав потребителей финансовых услуг, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По результатам проведенных Агентством документальных проверок к 93 финансовым организациям и 21 коллекторскому агентству были применены 92 рекомендательные меры надзорного реагирования, 54 письменных предписания и 87 административных взысканий на общую сумму 25,5 млн тенге", - сообщили в пресс-службе АРРФР.
Всего, по данным ведомства, в 2021 году в агентство поступило порядка 27 тысяч обращений, из которых около 66% связаны с недобросовестными действиями банков второго уровня. 30% жалоб касаются нарушений со стороны МФО, 3% обращений - о неправомерных действиях коллекторских агентств.
Предметом большинства заявлений являлись вопросы урегулирования проблемной задолженности, в том числе посредством процедур реструктуризации или рефинансирования задолженности, рассмотрения предложений заемщиков по снижению долговой нагрузки", - уточнили в агентстве.
В 2021 году через Call-центр и по горячей линии обработано более 27 тыс. звонков граждан, предоставлены консультации 2 469 гражданам. Организованы встречи с пятью тысячами потребителей финансовых услуг, которым предоставлены исчерпывающие разъяснения по их вопросам, оказана правовая поддержка.
При содействии агентства банками и МФО реструктуризированы займы более шести тысячам граждан. Агентством приняты меры по защите прав граждан в рамках процедур исполнительного производства. Специалисты агентства приняли участие в 1 305 судебных заседаниях, из них по 1 100 искам решения вынесены в пользу заемщиков", - добавили в пресс-службе.
Напомним, для защиты прав заемщиков, испытывающих сложности с погашением займов и микрокредитов, с 1 октября текущего года законодательно введен обязательный для банков и МФО механизм урегулирования просроченной задолженности граждан.
Напомним, 20 сентября в городе Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель открыл огонь из охотничьего ружья. В результате погибли пять человек, в том числе двое полицейских, судебный исполнитель и новый владелец имущества.
Адвокат Джохар Утебеков рассказал еще одну историю о занижении банком стоимости имущества должников. На этот раз в тяжелой ситуации оказалась пожилая женщина-инвалид. Позже стало известно, что суд Караганды признал торги единственного жилья незаконными и восстановил права инвалида.