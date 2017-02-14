C 2017 года налогоплательщикам-арендодателям торговых объектов необходимо сдавать реестр договоров аренды

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C 2017 года налогоплательщикам-арендодателям торговых объектов необходимо сдавать реестр договоров аренды14.02.2017
  • Фото: palata.kz
Общество  13:10

Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - ДГД по городу Алматы доводит для вашего сведения, что с 1 января 2017 года на налогоплательщиков-арендодателей, кто сдает в аренду или пользование торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках, возлагается обязанность сдавать ежегодно налоговый отчет - ФНО 871 "Реестр договоров аренды (пользования)", сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в ведомстве, срок сдачи Реестра договоров аренды (пользования) - не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. Данный налоговый отчет будет носить декларативный характер в форме реестра, так как предназначен для отражения арендодателями сведений о торговом объекте, передает Kazakhstan Today.

"В основной части эти сведения касаются арендодателей и договоров аренды или пользования, сумм арендной платы и (или) сумм возмещаемых расходов в соответствии с договором аренды; сумм, подлежащих к уплате и фактически уплаченных", - пояснили в ДГД по городу Алматы.

Реестр договоров аренды (пользования) предназначен для отражения индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, предоставляющими в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках.
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