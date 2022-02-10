Часть домов в Турксибсом районе на две ночи отключат от холодной воды

НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - Депутат сената Гумар Дюсембаев в ходе заседания сената парламента РК озвучил проблему дефицита питьевой воды в Атырауской и Мангистауской областях и предложил ряд мер для решения данного вопроса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, в Атырауской области водоснабжение производится за счет отбора воды из реки Жайык, которая является трансграничным водоемом.

Учитывая, что до 80% водных ресурсов реки формируется на территории России, состояние экологическое системы реки в республике зависит от объемов воды, поступающей из РФ. Анализ динамики стока реки показывает, что с 2006 года наблюдается устойчиво низкий уровень воды реки, даже при условии уменьшения потребления воды казахстанской стороной", - сообщил Гумар Дюсембаев.

Он отметил, что снабжение водой населения Исатайского, Курмангазинского, Жылыойского районов и нефтедобывающих предприятий, в том числе Тенгизского и Кашаганского месторождения для питьевых, технологических и технических нужд осуществляется из магистрального водовода "Астрахань-Мангышлак", конечным потребителем которого также является населения и предприятия Мангистауской области.

Активное расширение разработки Тенгизского и Кашаганского месторождения, а также развитие Атырауского нефтехимического парка и строительство газоперерабатывающего завода в ближайшей перспективе повлечет за собой увеличение дефицита воды названных областей. Для обеспечения растущего спроса потребления воды необходимо реконструкция водовода, построенного 30 лет назад. Водовод работает в пределах своих технических возможностей", - заявил сенатор.

Он сообщил, что в Актюбинской области расположено уникальное месторождения месторождение пресных вод "Кокжиде", которое является одним из самых крупных в западном регионе и может стать основным источником пресной воды.

Также он отметил, что вблизи месторождения ведутся работы по разведке и добыче нефти свыше 10 недропользователями, что может привести к загрязнению подземных вод.

Для дальнейшего использования месторождения "Кокжиде" по обеспечению качественной питьевой водой населения Атырауской и Мангистауской областей депутат предложил ряд мер.

В частности, рассмотреть вопрос целесообразности определения единого оператора для проведения постоянного мониторинга за состоянием подземных вод данного гидрогеологического объекта.

Также он предложил изучить действующие контракты на разработку нефти в контуре месторождения "Кокжиде" на предмет допущения ухудшения экологической обстановки и загрязнения подземных вод. При этом, необходимо запретить проведение дальнейших изыскательских работ и не продлевать контракты на добычу нефти или предложить нефтяным компаниям перейти на современные методы добычи, не оказывающие пагубное влияние на источник питьевой воды.

Принять меры по дальнейшей ускоренной реализации проекта, связанные с разработкой ТЭО и ПСД, для обеспечения водой Атырауской и Мангистауской областей, выделив средства для этих целей из республиканского бюджета", - заключил депутат.