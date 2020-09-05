Часть проспекта Туран в Нур-Султане закроют до 10 октября

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Жителей столицы предупредили о перекрытии части проспекта Туран до 10 октября, передает Kazakhstan Today.

В связи с производством ремонтных работ в период с 10 сентября по 10 октября движение транспортных средств по проспекту Туран, от улицы Керей-Жанибек хандары до улицы Улы Дала, будет полностью закрыто. В связи с этим с 21.00 9 сентября по проспекту Кабанбай батыра, от улицы Керей-Жанибек хандары до кольцевой развязки "Каркаралы", будут исключены полосы общественного транспорта и системы "Сергек", которыми не будет производиться фиксация нарушений движения по выделенным полосам", - сообщили в управлении административной полиции ДП Нур-Султана.

В ведомстве уточнили, что движения автомашин по выделенным полосам общественного транспорта на вышеуказанном участке возможно до завершения работ и открытия движения по проспекту Туран.

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