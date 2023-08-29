26.08.2023, 12:09 81846
Четырнадцатилетнего героя посмертно наградили за спасение утопающего в Акмолинской области Дополнено
В Иртыше утонула мать с двумя детьми
Фото: ДЧС Акмолинской области
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Кокшетау. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению министра по ЧС Республики Казахстан Сырыма Шарипханова 14-летнего акмолинца Владимира Гринберга посмертно наградили медалью "Суға батқандарды құтқарғаны үшін", передает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.
29 июля Владимир Гринберг отдыхал вместе семьей на реке Нура Коргалжынского района, когда заметил, что в воде тонет 12-летний ребенок.
Не растерявшись, Владимир бросился на помощь утопающему. Одновременно подбежали взрослые, после чего отец мальчика поднял его с воды. Не считаясь ценой собственной жизни, Владимир Гринберг пытался спасти тонущего человека на воде, даже несмотря на то что, не умеет плавать. К несчастью, не рассчитав собственные силы, мальчик начал тонуть, так как в данном месте имеется водоворот воды. Никто не смог оказать ему помощь", - рассказали в пресс-службе ДЧС.
Медаль за храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, вручили родственникам мальчика.
В ведомстве отметили, что с начала купального сезона на водоемах Акмолинской области утонуло 13 человек, из них 5 детей.
Дополнено 26.08.2023, 12.20
В реке Иртыш утонула женщина с двумя детьми, сообщили в департаменте по ЧС Павлодарской области.
По информации ведомства, 25 августа в 21.40 машина, в которой находилась женщина 1980 года рождения и двое детей шести и девяти лет, скатилась в реку. Выбраться самостоятельно люди не смогли.
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29.08.2023, 09:32 926
В Астане проходят антитеррористические учения
Граждан призывают с пониманием отнестись к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования госорганов
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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 29 августа текущего года в период с 09.00 до 14.00 столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории Астаны планируется проведение планового антитеррористического учения.
Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления", - сообщили в оперативном штабе по борьбе с терроризмом.
В этой связи, в штабе по борьбе с терроризмом призывают граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.
Как сообщалось ранее, председатель КНБ Ермек Сагимбаев проинформировал президента РК Касым-Жомарта Токаева о нейтрализации радикальной группы, члены которой планировали совершить теракты на территории Казахстана.
28.08.2023, 16:53 19211
Отравление в спеццентре Карагандинской области: скончался еще один ребенок
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Караганда. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Скончался еще один ребенок, отравившийся в центре специальных социальных услуг в Карагандинской области.
В больницах Караганды продолжают получать лечение дети из центра специальных социальных услуг. Однако, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти одного пациента. Мальчик 2012 года рождения, находившийся в многопрофильной детской городской больнице, скончался 28 августа", - сообщили в региональном управлении здравоохранения.
Отмечается, что состояние ребенка изначально было очень тяжелое.
Тактика терапии постоянно обсуждалась с республиканскими специалистами. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Еще пять детей остаются в реанимации. Их состояние стабильно тяжелое", - добавили в управлении.
Как сообщалось ранее, массовое отравление произошло в двух группах для мальчиков в воскресенье, 30 июля. Известно о 14 пострадавших. На рвоту и температуру дети начали жаловаться в воскресенье вечером. Один 13-летний мальчик скончался от интоксикации в результате дыхательной и сердечной недостаточности.
В учреждении, где проживают 160 особенных детей, начали проверку. Также проверку проведут во всех учреждениях, оказывающих специальные медико-социальные услуги детям в республике.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что клинические признаки у госпитализированных из центра оказания специальных социальных услуг Карагандинской области детей не характерны для пищевого отравления. Создана специальная комиссия для проведения расследования, по результатам которого будет получена официальная информация по причине произошедшего инцидента.
28.08.2023, 15:48 20976
Водителей свадебного кортежа в Актобе оштрафовали на 500 тысяч тенге
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Водителей автомобилей свадебного кортежа в Актобе оштрафовали на 500 тысяч тенге за грубое нарушение правил дорожного движения.
На видео, опубликованном Polisia.kz, видно, что автомобиль из кортежа развернулся поперек движения и поехал по дороге задом, а затем снова перерезал путь автомобилистам. Один из пассажиров также ехал, по пояс высунувшись из открытого люка на крыше.
Нарушения ПДД автомашинами Lexus 570, Toyota Prado, Lada Priora и Huindai в составе свадебного кортежа зафиксировали камеры уличного движения.
Водители авто привлечены к административной ответственности сразу по 8 статьям КоАП: 593 (Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов), 601 (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), 230 (Нарушение законодательства РК об обязательном страховании), 590 (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств), 612 (Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления), 602 (Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами), 614 (Создание препятствий для движения транспортных средств) и 606 (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки).
Машины водворены на штрафстоянку. Нарушителей оштрафовали на сумму около 500 тысяч тенге.
В июле свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане.
В прошлом году в Алматинской области водителей свадебного кортежа оштрафовали за нарушение правил дорожного движения.
28.08.2023, 15:45 21491
Нужно ограничить рекламу, пропагандирующую работу букмекерских контор - глава Мининформации
Министерство ведет строгий мониторинг по ограничению пропагандирующих реклам
Фото: pexels.com
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали считает, что нужно по возможности ограничить рекламу, пропагандирующую работу букмекерских контор и азартных игр, сообщает пресс-служба Мининформации Казахстана.
Как подчеркнул Дархан Кыдырали, министерство ведет строгий мониторинг по ограничению пропагандирующей рекламы.
К примеру, на интернет-сайтах. За 8 месяцев выявлено более 3 тысяч нелегальных азартных игр. Мы, конечно, дали им предупреждение, удалили. Но беспокоит то, что они увеличиваются с каждым днем. Я считаю, вместо погони за легким заработком нужно по возможности ограничить рекламу, пропагандирующую работу букмекерских контор и азартных игр", - подчеркнул он.
Дархан Кыдырали также высказался о лудомании.
Глава государства неоднократно поднимал данный вопрос. На Национальном курултае в Туркестане он дал по этому поводу специальное поручение. Это эпидемия, с которой нужно бороться всем обществом. В связи с этим сейчас ведется комплексная работа. В рамках этого в целом предусмотрено ограничение работы азартных игр, букмекерских контор в печатных СМИ, интернет-пространстве, на радио, а также на телеканалах", - добавил он.
Напомним, более 350 тысяч казахстанцев страдают игроманией.
28.08.2023, 15:30 22501
Правила езды на самокатах напомнили алматинцам
Ездить на электрическом транспорте можно по велодорожкам, крайней правой полосе проезжей части и тротуару
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Алматы. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек напомнила алматинцам правила езды на самокатах.
Ездить на электрическом транспорте можно по велодорожкам, крайней правой полосе проезжей части и тротуару, напомнила Азирбек.
Согласно внесенным изменениям, водители электросамокатов двигаются по велосипедной дорожке. При их отсутствии допускается движение электрических самокатов по правому краю проезжей части дороги с соблюдением условий и запретов, вводимых законом", - отметила спикер.
При этом водителю электросамоката должно быть от 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и в светоотражающей одежде, а также иметь права любой категории.
Ранее в МВД РК рассказали, какие правила введены для самокатчиков в Казахстане. Там также пояснили, что кикшеринговые компании будут ограничивать скорость движения электросамокатов в определенных пешеходных и парковых зонах.
Благодаря встроенному GPS-датчику ограничение скорости сработает автоматически при заезде на такие участки. Кроме того, конструкцией электросамокатов предусмотрен "пешеходный режим движения", который позволяет самокатчикам автоматически держать скорость пешеходного потока. Что касается ответственности… Сейчас возможно привлекать их к ответственности за перевозку пассажиров и грузов (статья 593 КоАП, штраф 5 МРП), а также за нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения (статья 620 КоАП, предупреждение или штраф 3 МРП)", - рассказала старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.
Также кикшеринговые компании предложили сформировать общий "список недобросовестных клиентов", и для таких пользователей все компании одновременно не будут предоставлять свои услуги (нарушающие ПДД, правила перевозки пассажиров и грузов, оставление самоката в неположенном месте и т.д.), а также использование полицией электросамокатов для патрулирования.
27.08.2023, 20:54 44596
Чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай
Фото: скриншот
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Актау. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В эти выходные казахстанцы активно обсуждают ролик, где некий мужчина вырезает отверткой на стене надписи в ущелье Ыбыкты Сай, сообщает "Лада".
В пресс-службе акима Актюбинской области назвали имя и должность вандала. На видео Манас Кошербаев - директор городского дома культуры казахского общества слепых.
В городском отделе культуры Актобе отметили, что директором он является с октября 2022 года.
С 1 августа он находится в очередном трудовом отпуске. С 28 августа будет отозван в связи с увольнением работника временно исполняющего обязанности директора. По выходе на работу будут проведены разъяснительные работы по факту произошедшего в Мангыстау и будут применены соответствующие меры согласно законодательству РК", - заверили в городском отделе культуры.
27.08.2023, 15:30 51516
В Кыргызстане выпал первый снег
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Бишкек. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Торугарте в Нарынской области выпал первый снег. Об этом рассказали очевидцы, которые находятся близ кыргызско-китайской границы, сообщает портал Кактус Медиа.
Ранее в Кыргызгидромете заявили о резком изменении погоды 27 августа днем и 28-29 августа.
Напомним, утром 14 августа в Восточно-Казахстанской области в окрестностях горы Белухи выпал снег.
27.08.2023, 11:41 56521
Зоопарк Караганды показал подросших тигрят
Фото: Depositphotos
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Караганда. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Карагандинский зоопарк опубликовал видео, на котором показал подрастающих тигрят.
Малыши-тигрята очень быстро растут, кушают с аппетитом и грозно рычат. К трем месяцам они весят уже 10 кг, а к 2 годам их вес достигает уже 100 кг", - говорится в подписи к видео.
Ранее сообщалось, что в Карагандинском зоопарке родились двое тигрят. Подчеркивается, что это первый приплод у тигров в Карагандинском зоопарке за последние более чем 15 лет.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?