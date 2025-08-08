Чиновника оштрафовали за требование перенести автовокзал за пределы Жаркента

Фото: акимат Алматы

Алматы. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На XXXII сессии маслихата Алматы с участием акима города Дархана Сатыбалды утверждена обновленная схема управления мегаполисом. Решения направлены на повышение эффективности административной структуры, сообщает пресс-служба городского акимата.





Среди ключевых изменений - объединение и переименование ряда управлений, а также реорганизация дорожной сферы. К примеру, управление городской мобильности будет разделено на два самостоятельных органа: по организации движения и по развитию инфраструктуры.





Также утверждены новые правила общего водопользования: они закрепляют право свободного доступа населения к водоемам, в том числе для отдыха и рыбалки, а также направлены на охрану окружающей среды и соблюдение санитарных требований.



