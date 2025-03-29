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Численность въезжающих в страны ЦА иностранных туристов выросла на 11%
Наибольший прирост произошел за счет показателей Казахстана
Фото: depositphotos.com
Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Общая численность иностранных туристов, въезжающих в страны Центральной Азии, выросла на 11%, передает корреспондент агентства.
В странах Центральной Азии растет численность иностранных туристов. Согласно нашим расчетам, основанным на информации национальных статистических ведомств, в 2024 году общая численность посетителей-нерезидентов в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане достигла 28,6 млн человек. Рост в сравнении с 2023-м составил 11%. Данные по Туркменистану не представлены", - информирует finprom.kz.
Наибольший прирост, по данным аналитиков, произошел за счет показателей Казахстана.
В частности, согласно сообщению Министерства туризма и спорта РК, в 2024 году страну посетили 15,3 млн иностранных гостей, из них 10,4 млн человек оставались в Казахстане более чем на сутки. Средняя продолжительность пребывания зарубежных граждан составила четыре дня. Прирост в сравнении с 2023-м - более чем на 1,2 млн посетителей, или на 13%.
Второе место по численности иностранных туристов занимает Кыргызстан. По информации местных СМИ со ссылкой на фонд поддержки развития туризма КР, в прошлом году страну посетили 8,6 млн гостей из-за рубежа. Это удивительный показатель для государства с численностью населения в 7,2 млн человек. Узбекистан выделяется среди четырех стран Центральной Азии самым заметным показателем прироста численности иностранных туристов. За 2024 год их стало больше на 20,1%, до 8 млн человек", - сообщили аналитики.
Отмечается, что "данные об иностранных посетителях стран Центральной Азии свидетельствуют о том, что лишь в некоторых государствах туризм демонстрирует взаимные перетоки и даже зависимость от какой-либо одной страны".
Для Кыргызстана главным "поставщиком" иностранных туристов является Узбекистан, доля приезжих оттуда составляет 61,7%. Четвёртая часть нерезидентов, прибывающих с туристическими целями, приходится на граждан Казахстана: 28,3%. Похожая ситуация складывается в Таджикистане. Главные посетители этой страны - тоже граждане Узбекистана, их удельный вес составляет 61%. Немалая часть гостей приходится на российских туристов: 26,9%. Приезжих из Казахстана относительно немного: всего 2,6%. Преграда для "соседствующего" туризма между этими странами - отсутствие общих границ", - заявили аналитики.
Отмечается, что Узбекистан активно диверсифицирует структуру въездного туризма. В частности, почти по 30% иностранных гостей страны приезжают из Кыргызстана и Таджикистана, 18,6% - из Казахстана. Вместе с тем, по информации аналитиков, совокупная доля россиян и представителей других стран уже достигла 22,9%
Казахстан - единственная страна Центральной Азии, в которой большую часть туристов составляют не граждане соседних центральноазиатских государств. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, 31,8% приезжих иностранцев, останавливавшихся в прошлом году в местах размещения пришлось на россиян. После проведенного в КНР Года туризма Казахстана доля иностранцев из Китая в РК достигла 13,1%. Третье место среди "поставщиков" туристов в страну заняла Индия с долей в 9,4%", - сообщили они.
Кроме того, отмечается, что, по данным Министерства туризма и спорта РК, в последние годы туризм является привлекательным сектором для бизнеса: инвестиции в отрасль регулярно растут.
Например, в прошлом году на развитие туристических объектов предприниматели и государство выделили 947,5 млрд тенге - на 20,4% больше, чем в 2023-м. Годом ранее рост был еще более внушительным: сразу на 53,4%", - добавили аналитики.
Напомним, в 2024 году свыше 600 тысяч китайских туристов посетило Казахстан.