Астана. 10 января. Kazakhstan Today - Центры обслуживания населения (ЦОН) областных центров Казахстана переведены на график работы с 08.00 до 20.00, сообщили в пресс-службе АО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

"Спешим сообщить, что на график работы с 8 утра до 20.00 вечера также переведены центры обслуживания населения областных центров, с расположенными в них отделами миграционной полиции", - сообщили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

В Астане по новому графику работают следующие ЦОНы: отдел №1 Есильского района - улица Достык, 20; отдел №2 Есильского района - улица Сауран, 7; отдел №3 Алматинского района - улица Куйши Дина, 29/1; отдел №4 Алматинского района - улица Сатпаева, 25; отдел № 5 Сарыаркинского района - улица С-409, 13; отдел №6 Сарыаркинского района - проспект Республики, 43.

В Алматы: отдел Алмалинского района - улица Богенбай батыра, 221; отдел Ауэзовского района - улица Джандосова 51; отдел Алатауского района - микрорайон Шанырак-2, улица Жанкожа батыра, 24; отдел Бостандыкского района - микрорайон Алмагуль, улица Ходжанова, 9-А; отдел Жетысуского района - микрорайон Кулагер, улица Серикова, 6-А; отдел Медеуского района - улица Маркова, 44; отдел Турксибского района - улица Рихарда Зорге 9; отдел Наурызбайского района - микрорайон Акжар, улица Егинсу, 33.

В Актобе: отдел №1 - улица Тургенева, 109; отдел №2 - 12-й микрорайон, дом 38, блок Б.

В Актау: отдел города Актау - 15-й микрорайон, дом 67-б.

В Атырау: отдел №1 - улица Сатпаева 23; отдел № 2 - улица Баймуханова, 16-А.

В Шымкенте: отдел №1 - улица Мадели Кожа, 1-Г; отдел №3 - улица Джангельдина, 13-А; отдел №4 - микрорайон Восток, дом 116/1 (микрорайон Куншигис); отдел №5 - микрорайон Нурсат, дом 24/1; отдел №6 - жилой массив Сайрам, улица Ибрагима аты, б/н.

В Павлодаре: отдел № 3 - улица Павлова, 48.

В Петропавловске: отдел №1 - улица М. Ауэзова, 157.

В Кокшетау: отдел №1 - улица Ауэзова 189-А; отдел №2 - улица Абая 96.

В Талдыкоргане: отдел - улица Тауелсіздік, 67-Б.

В Усть-Каменогорске: отдел №3 - улица Белинского, 37, а; отдел №1 - проспект Сатпаева, 34/2; отдел №2 - улица Казахстан, 99/1.

В Семее: отдел №1 - улица 408-й квартал, 21; отдел №2 - улица Б. Момышулы, 22.

В Таразе: отдел №1 - улица Койгельды, 158; отдел №2 - микрорайон Талас-2; отдел №3 - проспект Абая, 232; отдел №4 - улица Сатпаева, 1-Б.

В Уральске: отдел №1 - улица Жамбыла, 81/2; отдел №2 - улица Курмангазы, 173.

В Караганде: отдел №1 - улица Ержанова, 47/3; отдел №4 - улица Архитектурная, 8; отдел №5 - 21-й микрорайон, дом 6/7.

В Костанае: отдел № 1 - улица Тарана, 114; отдел № 2 - улица Гашека, 14.

В Кызылорде: отдел №1 - улица Муратбаева, 2-Е; отдел №2 - поселок Тасбугет, улица Амангельды, 8-А.

Как сообщалось ранее, ЦОНы в Астане и Алматы с 10 января будут работать с 8.00 до 20.00.

Напомним также, что жители Астаны, Алматы и Шымкента могут зарегистрироваться по месту жительства в любом ЦОНе, независимо от района расположения недвижимости.

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