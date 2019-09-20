Алматы. 19 сентября. Kazakhstan Today - Cотрудники РГП "НИЦ "Ғарыш-Экология" присоединились к экологической акции "Бірге таза Қазақстан", передает Kazakhstan Today.

14 сентября 2019 года в Алматы сотрудники РГП "НИЦ "Ғарыш-Экология" в полном составе совместно с подведомственными организациями Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан приняли активное участие в общереспубликанской экологической акции "Бірге таза Қазақстан", - сообщили в ведомстве.

Во время акции сотрудниками проведены работы по очистке территории от мусора в парковой зоне на пересечении проспекта Аблайхана и улицы Курмангазы.

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