Департамент госдоходов Алматы разъяснил какие товары для личного пользования можно перевозить через границу ТС

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - Департамент государственных доходов по городу Алматы сообщил, что в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №250 "Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования" внесены изменения.

По данным пресс-службы ведомства, в зависимости от характера и количества товаров, а также частоты перемещения товаров, ввозимых физическими лицами в сопровождаемом и несопровождаемом багаже на таможенную территорию Таможенного союза, к товарам для личного пользования относятся, если:

1) их количество не превышает следующие показатели: изделия из меха (в том числе головные уборы), классифицируемые в товарной позиции 4303 10 ТН ВЭД ЕАЭС один предмет одного наименования, размера и фасона на человека; мобильный телефон две единицы на человека; планшет две единицы на человека; портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) одна единица на человека; ювелирные изделия пять предметов на человека; велосипед одна штука на человека; детская коляска одна штука на человека;

2) частота пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную границу Таможенного союза не превышает 1 раз в месяц.

Транспортные средства для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза, любым способом, если их количество превышает одну единицу в год, рассматриваются как предназначенные для предпринимательской деятельности.

"Показатели не применяются в отношении товаров, бывших в употреблении (за исключением транспортных средств для личного пользования)", - отметили в пресс-службе ведомства.

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