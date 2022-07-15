Депутат раскритиковал оборотную схему как меру сдерживания цен в торговых сетях

НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - Рост цен остается главной проблемой экономики, заявил депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Аманжан Жамалов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Я, как депутат, часто критикую Национальный банк и правительство за нерешительность и твердолобость в вопросе сдерживания цен. И посвятил этому не один депутатский запрос", - написал на своей страницы в F acebook Аманжан Жамалов.

Он также отметил, что у проблемы есть и третья сторона - это торговые сети.

В настоящее время товары на прилавках достигли бешеных цен. И правительству уже необходимо для этой ситуации срочно разработать "вакцину от бешенства", - заявил депутат.

Он напомнил, что сейчас основные меры сдерживания роста цен реализуются через торговые сети посредством оборотных схем. То есть льготного кредитование торговых сетей, которые берут на себя обязательства по сдерживанию цен.

На нее потратили 81 млрд тенге, а ощутимого эффекта не наблюдается. Цены растут", - заявил мажилисмен.

Во-первых, отметил он, в оборотной схеме участвует ограниченный список товаров, который заранее оговаривается. Так, в "Магнуме" цены сдерживаются только по 19 социально значимым товарам.

Во-вторых, невозможно посчитать реальный эффект оборотной схемы, поскольку нет данных, какая доля товаров из общего объема была продана по льготным ценам. Считается, что "Магнум" закупает товары только на сумму выделенного займа и потом продает их у себя в магазине. То есть в магазине может продаваться товар по льготной цене. В то же время одновременно эти же товары продаются по обычной рыночной цене. Естественно, льготный товар при этом быстро раскупается и его хватает на небольшое время торговли, и остаются эти же товары по высокой цене. Конечно, скорее всего, эти 81 млрд тенге по всей стране - это капля в море", - считает он.

В-третьих, оборотная схема работает в пользу всех слоев населения.

Любой, кто зашел в магазин, независимо от его дохода может купить товар по льготной цене. Льготный товар выставляется на полки, и весь он может быть куплен одним оптовиком или просто состоятельными людьми, и если за ними в магазин зайдет семья с низкими доходами, то льготного товара для них уже нет", - пояснил Жамалов.

В-четвертых, законом установлена предельная наценка на социально значимые продукты не более 15%. Но в торговых сетях еще есть так называемые ретробонусы.

Это "разбойничий" инструмент, придуманный торгашами, заставляющий производителей отдавать плоды их труда за ничтожную плату, и путем начислений на них так называемых ретробонусов принуждающий покупателей покупать эти товары у них по гораздо более высокой цене", - заявил он.

По словам депутата, фактически это плата производителей магазину за продажу товара, чтобы товар вообще мог попасть на полку.

Если учитывать эти бонусы, то наценка в торговых сетях составляет почти 40% вместо установленных законом 15%. Возьмем, например, бутылку минеральной воды. Ее себестоимость условно 100 тенге. К этой сумме начисляется "ретробонус" в 20 тенге. Плюс наценка 15%, или 18 тенге. Конечная цена - 138 тенге. После продажи товара 120 тенге уходят производителю, из которых он возвращает торговой сети "ретробонус" в 20 тенге. Итоговая наценка торговой сети - 38 тенге, или 38%. Но никак не 15%", - пояснил он.

В-пятых, граждане не знают, какие товары продаются по льготным ценам. На каждой продукции из списка есть специальная маркировка, указывающая, что данный товар является социальным и имеет специальную цену. Но эта маркировка, по мнению партийца, "настолько мелкая и неяркая, что едва заметна".

Жамалов предложил ряд мер по улучшению оборотной схемы для сдерживания цен на продукцию:

1) нужно проанализировать эффект от применения оборотной схемы - какой объем товаров в общем потреблении продается по льготным ценам;

2) если эффект от оборотной схемы низкий и товаров не хватает, объем финансирования нужно увеличивать. Конечно, невозможно обеспечить всех покупателей товарами по низкой цене. Но цены на товары, продаваемые по оборотной схеме, должны служить "маяком" для других торговых сетей и магазинов. Они должны заставить их ориентироваться на эти цены и, учитывая конкуренцию, не задирать цены на товары, продаваемые у них. Для этого нужно также анализировать цены и объемы у других ретейлеров;

3) следует подумать над расширением перечня товаров. Потребительская корзина казахстанцев состоит не из 19 товаров;

4) изучить систему так называемых ретробонусов, применяемых торговыми сетями. Принять методологическое решение относительно контроля наценки товара с учетом "ретробонусов";

5) Разработать стандартную маркировку льготных товаров, субсидируемых государством.

В заключение хочется сказать, что наиболее эффективным инструментом поддержки социально уязвимых слоев населения являются адресные меры. Поэтому льготные товары лучше продавать именно социально уязвимым слоям населения. Для этого существуют различные экономические инструменты. Например, продовольственные карточки. Человек может предъявить карточку и купить товар по сниженной цене. Тогда поддержку получат именно те, кто в ней нуждается", - добавил депутат.