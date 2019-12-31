Для грузового и общественного транспорта введено ограничение на участках трасс Ушарал - Достык и Омск - Майкапчагай

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане для грузового и общественного транспорта ограничено движение на участках трасс Ушарал - Достык и Омск - Майкапчагай, передает Kazakhstan Today.

В связи с ухудшением погодных условий на автодороге Ушарал - Достык (с 84-го по 184-й километры, Коктума - Достык) и на автодороге Омск -Майкапчагай (с 756-го по 906-й километры, Семей - Калбатау) ограничено движение для грузового и общественного транспорта", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

При возникновении нештатной ситуации на дороге республиканского значения водители могут обращаться по номеру 1403, +7 7172 444 777. Мобильный телефон диспетчерской службы и WhatsApp по номеру +7 771 744 47 77.

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