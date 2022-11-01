Дождь и снег ожидаются в большинстве регионов Казахстана

Фото: LG

Алматы. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня стартовала - Сегодня стартовала digital-кампания бренда LG, нацеленная донести до потребителей, что фирменные сервисные центры решат любую проблему с техникой в кратчайшие сроки. При поломке или других трудностях с продуктами LG рекомендуется сразу позвонить в официальный сервис компании по номеру 2255 и не пытаться устранить неполадки самостоятельно. Возможно, конечно, обратиться к частному мастеру, однако они не имеют достаточно навыков в ремонте техники LG и разрешения от производителя на выполнение работ, что может только усугубить проблему и лишить продукт гарантийного ремонта.

Вот еще несколько преимуществ официального сервиса от LG:

Вы не тратите время на поиски информации, как починить или к кому обратиться.

Вы сами назначаете дату и время прибытия мастера, когда вам будет удобно.

Ремонт техники чаще всего завершается за один визит специалиста.

Компания предоставляет гарантию на каждую новую установленную деталь и, что более важно, гарантийный срок продукта не аннулируется после ремонта.





Выезд специалиста возможен только при поломке крупной бытовой техники, такой как холодильник, стиральная машина, кондиционер и т.д. При гарантийном ремонте работа и запчасти предоставляются бесплатно.

Кроме того, неисправный продукт можно самостоятельно привезти в авторизованный сервисный центр (АСЦ) LG, где мастера проведут его полную диагностику и ремонт. Работа будет выполнена незамедлительно, так как более 90% запасных частей уже есть в наличии на складе, который находится при сервисных центрах компании. В случае отсутствия каких-либо деталей в вашем городе, их оперативно доставят в любую точку страны для предоставления услуг в кратчайшие сроки.

Окончания ремонта можно дождаться на месте или получить технику по готовности прямо домой (в городах Алматы и Астане). Доставка осуществляется бесплатно при гарантийном ремонте либо за небольшую плату, если гарантия закончилась или случай негарантийный.





Доверив свою технику профессионалам, вы можете быть уверены, что получите качественный ремонт и рекомендации по дальнейшей эксплуатации во избежание поломок в будущем.

Если вам необходима помощь в вопросах относительно продуктов LG, обратитесь в службу сервисной поддержки компании по номеру 2255 для звонков с мобильного или 8 8000 805 805 с городского телефона.

Информация для материала предоставлена официальным новостным порталом LG Electronics



