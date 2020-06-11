Дожди и понижение температуры ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 11-13 июня 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, 11 июня в северных и центральных регионах синоптическую ситуацию продолжит формировать очаг повышенного атмосферного давления с характерной для него солнечной, сухой и жаркой погодой, ожидается повышение температуры днем до 26-34 тепла. Но уже 12-13 июня ожидается перемена погоды; северный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами и порывистым ветром, при этом температурный фон будет понижаться до 20-29 градусов тепла.

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