Дожди и значительное похолодание ожидаются в Казахстане в выходные дни

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Дожди и значительное похолодание ожидаются в Казахстане 27-29 июня, передает Kazakhstan Today.

В выходные дни большая часть территории Казахстана будет находиться в зоне активной циклонической деятельности. Серия северных циклонов принесет обильные дожди и значительное похолодание в северных, северо-западных и центральных регионах: понижение температуры ночью в северной половине республики до 2-10 тепла, днем до 10-18 тепла", - сообщает "Казгидромет".

Кроме того, с прохождением атмосферных фронтов ожидается усиление ветра, шквал и град, информируют синоптики.

Также распространено штормовое предупреждение в Жамбылской области, где 27 июня местами ожидается ветер юго-западный, западный до 15-20 метров в секунду, утром и днем порывы до 23-28 метров в секунду. Местами ожидаются гроза, шквал и град.

В Таразе 27 июня ожидается ветер юго-западный, западный с порывами до 15-20 метров в секунду, утром и днем временами до 25 метров в секунду. Временами ожидаются гроза, шквал, град.

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