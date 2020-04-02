Дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие дни, на юге - с грозами

Алматы. 1 апреля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 2-4 апреля 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В ближайшие дни погоду большинства областей Казахстана будет определять циклон. Ожидаются дожди, на юге - с грозами, сильный порывистый ветер", - говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что температура воздуха будет по-весеннему теплой: на юге днём до +15+25, в северных областях +5+15 градусов.





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