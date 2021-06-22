Дожди с грозами и град ожидаются в ряде регионов Казахстана в ближайшие дни

НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 22-24 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В течение периода западные районы Казахстана будут находиться под влиянием отрога антициклона, с которым ожидается жаркая погода без осадков. На остальную территорию республики будет оказывать влияние ложбина северного циклона, там пройдут дожди с грозами, град, порывистый ветер, на севере, востоке и юго-востоке - сильный дождь", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, температурный фон на севере, востоке и в центре в ночные часы составит 5-13 градусов тепла, днем 12-23 градуса тепла, в южной половине ночью 12-22 градуса тепла, днем 24-35 градусов тепла, на западе ночью до 15-25 градусов тепла, днем до 34-42 градуса тепла.

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