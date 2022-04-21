ЭКСКЛЮЗИВ KT: Психолог прокомментировала поступок школьницы, сымитировавшей попытку суицида ради лайков в TikTok

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ТАЛДЫКОРАГАН. 20 АПРЕЛЯ - Поступок школьницы, сымитировавшей попытку суицида ради лайков в TikTok прокомментировала психолог, гештальт-консультант Ольга Третьякова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Я должна сказать, что на данный момент понятно только одно, что вот этот поступок - это откровенное демонстративное проявление. Подросток нам, взрослым, что-то демонстрирует. Это не означает, что это плохо, это означает, что она пытается что-то сказать таким образом, сказать очень громко, чтобы ее не могли проигнорировать, вот что именно она хочет сказать, о чем именно она хочет попросить, вот это нужно исследовать, потому что я на ровном месте могу с десяток гипотез предположить, в чем потребность девочки, в чем ее глубинная потребность и в чем она нуждается", - говорит Ольга Третьякова.

По словам эксперта, здесь важно понимать, что ребенок еще плохо идентифицирует свои чувства.

Даже взрослому человеку бывает трудно идентифицировать свои чувства и, оперевшись на них, понять, в чем потребность, то есть даже взрослые, говоря о своих чувствах, употребляют малопонятные слова: "меня накрыло", "что-то меня вертолетит" ну и прочие вещи, а подросток тем более не понимает, что с ним происходит и в чем он нуждается на самом деле", - отметила психолог.

Также она подчеркнула, что "это однозначно крик о помощи, и задача взрослых эту помощь оказать".

Что касается работы со школьным психологом. Я считаю, что у школьного психолога просто нет необходимой квалификации, чтобы проводить эту работу (…) у него нет, скорее всего, специализации по клинической психологии, а этот случай явно попадает под наблюдение врача-психиатра, у школьного психолога, скорее всего, нет долгосрочной (свыше 2 - 3 лет) специализации в каком-либо из направлений психотерапии. Например, анализ, психоанализ, гештальттерапия, транзактный анализ (…) все эти направления помогают проводить глубинную исследовательскую работу и помогают подростку осознавать, что с ним происходит, в чем он нуждается и как-то эту потребность удовлетворять другим способом, а не таким, как девочка это сделала", - заключала эксперт.

Также ситуацию прокомментировал юрист Сергей Уткин.

Девочке 13 лет, значит, у нее, конечно, никакой уголовной ответственности нет и административной тоже, хотя здесь усматривается такое уголовное правонарушения, как "заведомо ложный донос". У нас есть статья по доведению до самоубийства, если она позвонила в правоохранительные органы и сообщила, что кончает жизнь самоубийством, то есть признаки этого преступления, что ее довели до самоубийства и, конечно же, вот это сообщение заведомо ложное, за это есть уголовная ответственность, но если бы у нее был соответствующий возраст", - сказал Сергей Уткин.

Также он отметил, что по Гражданскому кодексу есть имущественная ответственность родителей за ущерб, который причиняют их несовершеннолетние дети.

Вполне возможно, здесь правоохранительный орган может что-нибудь насчитать, какую-нибудь сумму ущерба (…) что надо было ехать срочно полиции, бензин там, работа полицейского просто так и т.д. (…) может быть, имущественно предъявить иск к этим родителям, чтобы помимо адмответственности они еще и возместили какой-то ущерб. Глядишь, будут лучше воспитывать", - добавил юрист.

Об опасности влияния социальных сетей на детей и подростков неоднократно предупреждали эксперты и юристы. К примеру, в начале прошлого года в российском сегменте популярной социальной сети TikTok стали распространяться призывы к суициду подростков, сообщает mk.ru





Игорь Ашманов, член СПЧ (Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека) и президент компании, которая провела анализ соцсетей по этой теме, пояснил "МК":





- С 24 февраля в Тик Токе (и менее активно в других соцсетях) идет мощная атака на подростков. Рост количества просмотров - очень быстрый, кто-то это раскручивает. Но этим сразу же занялся Роскомнадзор, в результате атаку удалось к 26 февраля купировать, с ней очень быстро справились. Тик Ток сегодня стал "банить" аккаунты, которые побуждают к суициду, в том числе, заменяя посты на телефоны доверия. То есть видеосервис идет на сотрудничество, и это хорошо. Кто и зачем это начал делать, пока нам не известно, но кто-то очень сильно и искусно Тик Током манипулирует.





Юристы из "Юридической правовой сети" дали рекомендации родителям: "На многих сайтах забили тревогу, чтобы родители и другие взрослые люди обратили на эту новость внимание, так как соцсети уже были замечены не только в распространении призывов к самоубийству, но и в реальном доведении подростков до этого.





Вспомните хотя бы игру КИТ и прочие, которые впоследствии, к, сожалению, слишком поздно, были запрещены. Обращаемся ко всем взрослым - не пропустите эту новость, каждый ребенок может пострадать, усильте свое внимание на детей, планируйте первую неделю марта 2021 года так, чтобы ваш сын или дочь все время были под присмотром, займитесь своими детьми, поговорите с ними!"



