Астана. 15 января. Kazakhstan Today - О своих правах на изображение чайки на банкноте в 500 тенге заявил еще один иностранный фотограф. 29-летняя Кейт Тестер проживает в Канаде. О том, что ее фото использовали на казахстанской банкноте, она узнала от коллеги Марселя Буркхарда. Швейцарский фотограф первый заявил о плагиате еще два месяца назад, передает Kazakhstan Today.

"Я сделала фото этой чайки в августе 2010 года на местном пляже в Канаде. Фото было загружено на специальный сайт, там было указано мое авторство. Я требую, чтобы Национальный банк Казахстана признал, что это моя работа", - рассказала Тестер в переписке с корреспондентом 31 канала .

В качестве крайней меры девушка рассматривает возможность обращения в суд.

Интересы иностранных фотографов в конфликте с Национальным банком представляет казахстанский адвокат Руслан Кожахмет.

"Национальный банк в настоящее время отправил лишь одному автору свое письмо, в котором не признал и не опроверг доводы автора данной фотографии. В отношении второго автора - Кейт Тестер - пока ответ не готов", - сообщил адвокат в эфире телеканала.

По его словам, "если приглядеться к самой банкноте, то невооруженным взглядом видны общие признаки, которые характерны для фотографий наших доверителей".

Кожахметов добавил, что для проведения экспертизы будут привлечены международные организации.

"Мои доверители прежде всего хотели бы добиться признания своего авторства на данной фотографии и признания официального со стороны Национального банка. ... В то же время мы знаем, что на банкноте были использованы чайки других авторов, и мы принимаем меры по их установлению", - сообщил также адвокат, отметив, что его доверители надеются разрешить ситуацию без обращения в суд.

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