Фиктивные медуслуги: более половины пациентов отозвали свои жалобы на "приписки"

За семь дней было принято порядка 1200 сообщений о "приписках", однако затем более половины обращений было отозвано заявителями

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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Более половины пациентов, ранее пожаловавшихся на "приписки" медцентров о выполненных медуслугах, отозвали свои жалобы, - Более половины пациентов, ранее пожаловавшихся на "приписки" медцентров о выполненных медуслугах, отозвали свои жалобы, сообщили в Фонде социального медицинского страхования.





После публикации пресс-релиза о 52 тысячах приписок за 2022 год в Фонд соцмедстрахования стали массово поступать заявления от граждан о том, что им были приписаны фиктивные медицинские услуги. Так, за 7 дней было принято порядка 1200 сообщений о "приписках". Для сравнения: за весь 2022 год было зарегистрировано не более 80 подобных заявлений", - отметили в фонде.





Однако при проведении проактивного мониторинга по поступившим заявлениям эксперты отметили, что более половины обращений (730) были отозваны самими заявителями.





При выяснении причин отзыва они мотивировали его тем, что им поступали настоятельные просьбы об этом со стороны медицинских организаций", - подчеркнули в ФСМС.





В фонде призвали граждан сообщать о приписках и не идти на поводу у недобросовестных медорганизаций.





Если после официального обращения в Фонд касательно приписки вам затем звонят из медицинской организации и просят отозвать обращение, ни в коем случае не делайте этого. Таким образом вы способствуете правонарушению и невольно становитесь участником этого процесса. Проявите нулевую терпимость к правонарушениям", - призвали в организации.





Что такое приписка медуслуги?





Это когда медорганизация приписывает вам не оказанную по факту медицинскую услугу с последующим выставлением счета на оплату Фонду соцмедстрахования. При доказанном факте приписки фонд штрафует медорганизацию в трехкратном размере. Эти средства возвращаются на счет фонда, и деньги снова идут на оплату медуслуг, действительно оказанных застрахованному населению.





Как узнать были ли вам приписаны фиктивные медуслуги (приписки)?





Проверьте на сайте eGov или через мобильные приложения медицинских информационных систем (таких как Damumed и др.) историю полученных вами медицинских услуг. В случае обнаружения "приписок", то есть приписанных, но не оказанных по факту медицинских услуг, просим сообщить об этом в Фонд медстрахования.





Как сообщить в фонд о приписке?





Если вы обнаружили у себя запись о медуслуге, которую на самом деле не получали, нужно отправить обращение в фонд. Это можно сделать в Telegram через бот @SaqtandyryBot: выбрать раздел "Оставить обращение на 1406", ввести ИИН, текст обращения и прикрепить скрин сообщения из eGov или мобильного приложения медицинской информационной системы (например, Damumed) и далее отправить обращение.





В ФСМС подчеркнули, что многие граждане пишут о приписках в социальных сетях, однако сообщения, посты и комментарии, оставленные в социальных сетях, не являются основанием для проведения официальной проверки.



