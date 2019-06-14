Генпрокуратура не обращалась с запросом на блокировку Интернета

Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Генпрокуратура не обращалась в уполномоченный орган с запросом на блокировку Интернета во время недавних митингов в Нур-Султане и Алматы. Об этом сегодня на брифинге заявил начальник Службы Генеральной прокуратуры Сапарбек Нурпеисов, передает корреспондент агентства.

Касательно блокировки Интернета... С нашей стороны в эти дни не было такого обращения", - сказал Нурпеисов.

За участие в незаконных акциях, неисполнение законных требований сотрудников полиции, судом административно наказано 957 лиц . В том числе арестованы 670 человек, приговорены к штрафу - 115, предупреждены - 172 задержанных.

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