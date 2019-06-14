Генпрокуратура не обращалась с запросом на блокировку Интернета

Касательно блокировки Интернета... С нашей стороны в эти дни не было такого обращения", - сказал Нурпеисов.
Он напомнил, что в соответствии с постановлением правительства четыре государственных органам наделены определенными полномочиями по блокировке средств связи. Для реализации таких действий Генпрокуратуре необходимо обратиться к уполномоченному органу.
Напомним, 9-10 июня в Нур-Султане и Алматы прошли незаконные митинги. По информации МВД РК, "активными сторонниками "Демократического выбора Казахстана" (ДВК), запрещенной судом экстремистской организации, во исполнение указаний своих зарубежных руководителей, были организованы незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации во время выборов".
За участие в незаконных акциях, неисполнение законных требований сотрудников полиции, судом административно наказано 957 лиц. В том числе арестованы 670 человек, приговорены к штрафу - 115, предупреждены - 172 задержанных.
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