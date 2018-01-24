Генпрокурор поручил проверить нерегулярных пассажирских автоперевозчиков после трагедии в Актюбинской области

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Генпрокурор поручил проверить нерегулярных пассажирских автоперевозчиков после трагедии в Актюбинской области24.01.2018
Общество  13:13

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - Генпрокурор поручил организовать проверки в сфере нерегулярных пассажирских автоперевозок после трагедии в Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.

"Анализ в сфере нерегулярных пассажирских автоперевозок свидетельствует о системных нарушениях в данной отрасли. Перевозки осуществляются на технически неисправных и незаконно переоборудованных автобусах, без разрешительных документов, с нарушением правил дорожного движения, перевозки пассажиров и пожарной безопасности", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что это создает угрозу необратимых последствий для жизни и здоровья граждан. В этой связи генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров поручил Главной транспортной прокуратуре и прокурорам областей организовать проверки в данной сфере.

"Целью данных мероприятий является пресечение деятельности перевозчиков, грубо нарушающих установленные требования перевозки пассажиров, а также устранение причин, способствующих авариям и чрезвычайным ситуациям на дорогах", - пояснили в надзорном ведомстве.

Как сообщалось ранее, 18 января 2018 года в Актюбинской области, в результате возгорания пассажирского автобуса погибло 52 человека (все граждане Узбекистана), и еще 5 получили травмы различной степени тяжести.
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