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Глава Минздрава не исключает вины врачей в деле о гибели в Германии пациента из Алматы

27.09.2019, 18:20 5239
Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - Ситуацию с арестом врачей в Алматы прокомментировал на пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает Kazakhstan Today.
 
Министр напомнил, что по делу врачей есть соответствующее поручение президента. Дело держит на контроле не только Минздрав, но и другие госорганы.
 

Ситуации, когда возникают осложнения у пациентов, в том числе с летальным исходом происходили и происходят. В данном случае этот инцидент нужно рассматривать в контексте законодательства. Есть соответствующие механизмы. В данном случае было возбуждено уголовное дело по подозрению в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей в соответствии с Уголовным кодексом. Данное расследование должно быть проведено в полном соответствии с требованиями законодательства. Мы держим эту ситуацию на контроле. Нужно, чтобы была проведена полноценная экспертиза, должна быть установлена причинно-следственная связь, были ли ошибки и ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей. Если они были, что возможно, мы не исключаем, то повлияло ли это на смерть", - сказал он.

 
Министр также отметил, что нет необходимости лишать врачей свободы на время следствия.
 

Считаю, что нет такой необходимости - избирать крайнюю меру пресечения в виде лишения свободы. Врачи должны продолжать работать, поскольку они достаточно квалифицированы, профессиональны. Мы рады, что глава государства отреагировал на эту ситуациюЯ уже свою позицию излагал по этому вопросу. Нужно без эмоций в соответствии с законодательством, процедурами Уголовного кодекса проводить расследование. Если соответствующая вина будет доказана, я думаю, суд решение примет", - подчеркнул Биртанов.

 
Напомним, главного врача Городской больницы №4 Каната Тезекбаева и врача этой больницы Аскара Тунгушбаева арестовали на два месяца после смерти в Германии пациента - сына начальника департамента полиции Алматы. До перевода в Германию он был прооперирован в горбольнице №4 Алматы. После ареста появилось открытое обращение к президенту супруги Каната Тезекбаева, а также врачей, вступившихся за коллег. После вмешательства президента под подписку о невыезде медики были отпущены.
 

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