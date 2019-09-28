Глава Минздрава не исключает вины врачей в деле о гибели в Германии пациента из Алматы

Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - Ситуацию с арестом врачей в Алматы прокомментировал на пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает Kazakhstan Today.

Министр напомнил, что по делу врачей есть соответствующее поручение президента. Дело держит на контроле не только Минздрав, но и другие госорганы.

Ситуации, когда возникают осложнения у пациентов, в том числе с летальным исходом происходили и происходят. В данном случае этот инцидент нужно рассматривать в контексте законодательства. Есть соответствующие механизмы. В данном случае было возбуждено уголовное дело по подозрению в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей в соответствии с Уголовным кодексом. Данное расследование должно быть проведено в полном соответствии с требованиями законодательства. Мы держим эту ситуацию на контроле. Нужно, чтобы была проведена полноценная экспертиза, должна быть установлена причинно-следственная связь, были ли ошибки и ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей. Если они были, что возможно, мы не исключаем, то повлияло ли это на смерть", - сказал он.

Министр также отметил, что нет необходимости лишать врачей свободы на время следствия.

Считаю, что нет такой необходимости - избирать крайнюю меру пресечения в виде лишения свободы. Врачи должны продолжать работать, поскольку они достаточно квалифицированы, профессиональны. Мы рады, что глава государства отреагировал на эту ситуацию . Я уже свою позицию излагал по этому вопросу . Нужно без эмоций в соответствии с законодательством, процедурами Уголовного кодекса проводить расследование. Если соответствующая вина будет доказана, я думаю, суд решение примет", - подчеркнул Биртанов.

медики были отпущены . Напомним, главного врача Городской больницы №4 Каната Тезекбаева и врача этой больницы Аскара Тунгушбаева арестовали на два месяца после смерти в Германии пациента - сына начальника департамента полиции Алматы. До перевода в Германию он был прооперирован в горбольнице №4 Алматы. После ареста появилось открытое обращение к президенту супруги Каната Тезекбаева, а также врачей, вступившихся за коллег. После вмешательства президента под подписку о невыезде

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