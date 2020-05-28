Глава МВД навестил в Алматы полицейского в больнице и семьи его погибших коллег

Алматы. 27 мая. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев взял под личный контроль ситуацию в Алматы. Сегодня он вылетел туда с рабочей командировкой, передает Kazakhstan Today.

Министр навестил в городской клинической больнице №7 пострадавшего сотрудника полиции старшего лейтенанта Ербулана Сейдазыма. В результате наезда автомобиля BMW на блокпост он получил сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга тяжелой степени. Пострадавшему полицейскому сделали две операции: резекционную трепанацию черепа и удаление острой внутричерепной гематомы, пишет Polisia.kz

Глава МВД также присутствовал на консилиуме врачей. По заверению узких специалистов, состояние пациента тяжелое, но его жизни ничего не угрожает. После беседы с врачами Ерлан Тургумбаев выразил надежду на скорейшее выздоровление полицейского.

Кроме того, Ерлан Тургумбаев посетил семьи погибших при исполнении служебного долга полицейских и вручил им государственные награды. Указ о награждении подписал президент РК Касым-Жомарт Токаев.

За образцовое исполнение служебного долга, активное участие в обеспечении правопорядка инспектор службы полка патрульной полиции ДП Алматы Жарас Жангазиев посмертно награжден орденом "Айбын" ІІ степени, полицейский полка патрульной полиции ДП Алматы Дастан Абдыканов посмертно награжден орденом "Айбын" ІІІ степени.

Ерлан Тургумбаев еще раз выразил соболезнование родным и близким полицейских.

Весь личный состав МВД разделяет вашу скорбь. Дети потеряли отцов, жены - мужей, родители - сыновей. Для нас это тоже невосполнимая утрата. Оба погибших за время службы проявили себя как ответственные и профессиональные сотрудники, для которых общественный порядок, безопасность и защита населения превыше всего. Более двух месяцев они работали в усиленном режиме. Выбрав профессию полицейского, всецело посвятили себя служению народу и Родине. Очень горько терять лучших сотрудников. Жарас Жангазиев и Дастан Абдыканов навсегда останутся в памяти коллег как доблестные полицейские, достойно и честно исполнявшие свой долг", - сказал министр.

Родные погибших выразили признательность главе государства и руководству МВД за поддержку и сочувствие.

В заключение глава МВД провел совещание в департаменте полиции Алматы. В ходе собрания он подверг жесткой критике руководство территориального подразделения и озвучил строгие меры, принятые в отношении ряда сотрудников

Необходимо ужесточить контроль за проведением профилактической работы с личным составом, строго пресекать факты недостойного поведения и не позволять снисходительного отношения к проступкам сотрудников", - подчеркнул глава ведомства.

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