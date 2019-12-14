Система Orphus

Главный полицейский Казахстана вручил медаль Геннадию Головкину

13.12.2019, 19:31 6643
Главный полицейский Казахстана вручил медаль Геннадию Головкину
Нур-Султан. 13 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанский боксер Геннадий Головкин награжден медалью Министерства внутренних дел РК, передает Kazakhstan Today.
 
Приказом министра внутренних дел Геннадий Головкин награжден медалью "Кукык тартібін камтамасыз етуге коскан улесі ушін" за вклад в развитие казахстанского спорта, в повышение имиджа страны на международной арене, а также в связи с празднованием Дня Независимости Республики Казахстан, сообщила пресс-служба ведомства.
 
В министерстве напомнили, что Головкин во время своей любительской карьеры входил в состав спортивной команды внутренних войск МВД. 
 

Геннадий Геннадьевич, для органов внутренних дел вы - не чужой человек. Как говорится, бывших в наших рядах не бывает. Министерство внутренних дел и я лично гордимся вашими неоспоримыми успехами в профессиональном боксе и тем, что у Казахстана есть такой великий спортсмен. Своей непоколебимой волей к победе и стойкостью духа вы подаете пример всему личному составу МВД. Желаем вам новых побед и достижений!" - сказал министр Ерлан Тургумбаев, вручая боксеру медаль.

 
Как сообщалось ранее, в Караганде в скором времени построят теннисный центр, центр настольного тенниса и многофункциональный спортивный комплекс на средства Геннадия Головкина.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая