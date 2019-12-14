Главный полицейский Казахстана вручил медаль Геннадию Головкину

Нур-Султан. 13 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанский боксер Геннадий Головкин награжден медалью Министерства внутренних дел РК, передает Kazakhstan Today.

Приказом министра внутренних дел Геннадий Головкин награжден медалью "Кукык тартібін камтамасыз етуге коскан улесі ушін" за вклад в развитие казахстанского спорта, в повышение имиджа страны на международной арене, а также в связи с празднованием Дня Независимости Республики Казахстан, сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве напомнили, что Головкин во время своей любительской карьеры входил в состав спортивной команды внутренних войск МВД.

Геннадий Геннадьевич, для органов внутренних дел вы - не чужой человек. Как говорится, бывших в наших рядах не бывает. Министерство внутренних дел и я лично гордимся вашими неоспоримыми успехами в профессиональном боксе и тем, что у Казахстана есть такой великий спортсмен. Своей непоколебимой волей к победе и стойкостью духа вы подаете пример всему личному составу МВД. Желаем вам новых побед и достижений!" - сказал министр Ерлан Тургумбаев, вручая боксеру медаль.

Как сообщалось ранее, в Караганде в скором времени построят теннисный центр, центр настольного тенниса и многофункциональный спортивный комплекс на средства Геннадия Головкина

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства