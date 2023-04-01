Информацию о "массовых увольнениях" казахстанцев в Южной Корее прокомментировали в МИД

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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В течение месяца на территории Казахстана из-за чередования барических образований будут наблюдаться как теплые, ясные дни, так и прохладные, пасмурные. В отдельные дни с выходом циклонов с юга Каспия и европейской территории России будет наблюдаться неустойчивый характер погоды с дождями и порывистым ветром, на юге РК с грозами и пыльными бурями.





В апреле продолжительность дня увеличивается, происходит дальнейшее накопление тепла. На севере Казахстана в первой декаде апреля наблюдается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0° к положительным значениям, а на юге страны - через +10°С. Снежный покров в апреле на большей части территории разрушается", - сообщает РГП "Казгидромет".





В начале первой декады апреля дожди прогнозируются на западе и в южной половине страны (в горах юга возможен переход дождя в мокрый снег). А в середине декады осадки ожидаются на большей части Казахстана. При прояснении в южных регионах ожидаются заморозки до 1-6°С.





Ожидается постепенное повышение температуры воздуха:





на западе РК ночью от 0, +10°С до +7, +17°С, днем от +7, +15°С до +17, +28°С;

на юге и юго-востоке страны ночью от -6, +5°С до +5, +12°С, днем от +5, +15°С до +20, +28°С;

на востоке республики от -7, -12°С до 0, -5°С, днем от 0, -5°С до +8, +13°С;

на севере, в центре республики с частой сменой барических образований прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -5, -10°С до 0, +5°С, днем от +3, +10°С до +10, +18°С.





Во второй и третьей декадах апреля с выносом теплых воздушных масс с районов Ирана и Средней Азии температурный фон повысится:





на севере, в центре и на востоке страны ночью до +5, +13°С, днем до +15, +25°С;

в южных регионах и на западе РК ночью до +10, +17°С, до +25, +35°С.





Однако не исключено возвращение холодов. При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опускаться ночью до -2, -7°С, днем до +6, +13°С, в южных регионах и на западе страны - понижение температуры воздуха ночью -2, +7°С, днем до +10, +18°С.





гидрологический прогноз. Согласно прогноза погоды на 1-7 апреля 2023 года в северной половине страны, в центре и на востоке Казахстана прогнозируется преимущественно погода без осадков, лишь ближе к 7 апреля ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. В Актюбинской области практически весь период ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Кроме того, синоптики представили недельный. Согласно прогноза погоды на 1-7 апреля 2023 года в северной половине страны, в центре и на востоке Казахстана прогнозируется преимущественно погода без осадков, лишь ближе к 7 апреля ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. В Актюбинской области практически весь период ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем дождь.





Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: в Костанайской и Актюбинской областях ночью до -3, +5°С, днем до +15, +25°С, в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Абайской областях ночью до 0, +5°С, днем до +10, +20°С, в Улытауской области ночью до 0, +8°С, днем до 18, +23°С, в связи с чем ожидается дальнейшее интенсивное снеготаяние и формирование талого стока в вышеуказанных регионах.