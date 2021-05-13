Интеграция баз данных и цифровые решения повысят уровень безопасности Алматы - Сагинтаев

АЛМАТЫ. 12 МАЯ - В ходе прямого эфира на ТК "Алматы" аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о переходе от традиционных к интеллектуальным системам безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил Сагинтаев, безопасность алматинцев - один из приоритетов работы. От этого зависит развитие бизнеса и привлекательность для инвесторов и туристов. Сегодня ведется работа по интеграции баз данных и расширению цифровизации систем предупреждения и реагирования на ЧС.

На базе Службы спасения Алматы будет развернута Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) 112, по принципу работы американской 911 для централизованной обработки всех звонков, поступающих в полицию, скорую помощь и пожарную службу.

Сейчас при критической ситуации горожане звонят в разные службы. Зачастую возникает необходимость вызвать полицию и скорую и приходится звонить в каждую службу отдельно и объяснять всю ситуацию.

Набрав телефон экстренной службы 112, человек попадает на пульт диспетчера парамедика, который не перенаправляет сигнал в другие специальные службы, а сам оценивает критическую ситуацию. Это позволит максимально оперативно отработать обращение и направить необходимые службы для оказания помощи.

Вместе с тем будет модернизирована система обращения и обработки сигналов в аварийные службы коммунальных служб города. До конца 2022 года планируется реализовать проект Единого контакт-центра 109 с объединением всех коммунальных служб. Проект позволит оперативно отслеживать и предоставлять качественную информацию горожанам и эффективно устранять аварийные ситуации.

В рамках организации Службы ЕКЦ-109 будут объединены колл-центры по приему обращений как минимум 13 коммунальных организаций, таких как "Алматинские тепловые сети", "Алматыэнергосбыт", "КазТрансГаз-Аймак", "Алматы су", "Алматы калажарык" и других.

В перспективе ожидается объединение общественной приемной акимата Open Almaty с ЕКЦ-109, а также выстраивание единой платформы с реализуемым проектом ЕДДС-112.

Другим проектом по обеспечению безопасности жителей города станет Единая система видеомониторинга (ЕСВМ). Он объединит ряд систем по видеомониторингу. К примеру, видеопоток с 2 тысячами камер системы "Сергек" можно использовать для отслеживания городского трафика в режиме реального времени. Эта информация в дальнейшем станет источником данных для систем дорожной навигации, таких как "Яндекс Навигатор", "2ГИС" и для системы "умных" светофоров.

Для контроля безопасности планируется интегрировать камеры с различных объектов в Единую систему. По поступающим данным будет формироваться видеоаналитика на основе распознавания дыма, огня, оставленных предметов, экстренных событий природного и техногенного характера, распознавания одежды, пола и лиц, находящихся в розыске.

Благодаря интеграции баз данных нарушений, преступлений, ДТП и активности передвижения жителей на основе больших данных и машинного обучения формируется аналитика происходящих событий по каждому району и участку города.

Все эти решения создаются для того, чтобы максимально обеспечить безопасность горожан с помощью цифровых решений в рамках реализации направления Стратегии "Алматы-2050" Smart City.

Сагинтаев подчеркнул, что работа по повышению качества жизни алматинцев, где безопасность является одним из главных приоритетов, будет продолжена. Обеспечить безопасность города можно за счет профилактических мер, за счет использования цифровых решений, а также при активном взаимодействии с общественностью.

При этом, по словам акима, важно вести работу, направленную на профилактику преступлений: меры по предупреждению преступности, предпринимаемые обществом, уменьшают возможности для совершения преступления.

Ранее аким рассказал о планах установить в Алматы систему раннего оповещения при землетрясениях.

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