Изменены допустимые параметры автотранспортных средств для передвижения по автодорогам Казахстана

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - Министерство по инвестициям и развитию сообщило об изменении допустимых параметров автотранспортных средств для передвижения по автодорогам Казахстана.

Как говорится в сообщении, в целях реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики, направленной на последовательное и поэтапное формирование единого транспортного пространства в Евразийском экономическом союзе, министерством приняты меры по гармонизации действующих в Казахстане допустимых весовых и габаритных параметров автотранспортных средств (приказ МИР РК от 4 ноября 2016 года № 761) с нормами технического регламента Союза "О безопасности колесных транспортных средств" от 9 декабря 2011 года № 877, передает Kazakhstan Today.

С учетом несущей и пропускной способности автомобильных дорог, а также конструктивных параметров эксплуатируемых автотранспортных средств допускаемые массы для определенных категорий автотранспорта были увеличены.

"В результате, для трехосных автотранспортных средств допустима масса до 26 тонн в случае, когда ведущие оси оснащены двускатными колесами и нагрузка на каждую ось не превышает 9,5 тонн, для седельных автопоездов, состоящих из двухосного тягача и двухосного полуприцепа, до 38 тонн в случае, когда масса двухосного тягача не более 18 тонн и нагрузка на сдвоенную ось полуприцепа 19 тонн. Нагрузка для сдвоенных осей автотранспортных средств с двухскатными колесами увеличена до 17 тонн в случае, когда нагрузка на каждую ось не превышает 9,5 тонн, для строенных и более осей на 1,5 тонны", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в целях повышения транзитного потенциала Казахстана и обеспечения конкурентоспособности отечественных перевозчиков на европейском и Среднеазиатском рынке автоперевозок допустимые габариты автомобилей были пересмотрены.

Так, длина седельных автопоездов (в составе тягача с полуприцепом) с меньшей грузоподъемностью (до 40 тонн) приближена к европейским нормам - до 16,5 метров, с которыми гармонизированы действующие в КНР параметры автотранспорта. В связи с чем, расстояние между осью запора сцепного устройства полуприцепа и задней частью указанных автопоездов не должно превышать 12 метров.

Для прицепных и большегрузных седельных автопоездов (с максимально разрешенной массой более 40 тонн) допустима длина до 20 метров. При этом погрузочная длина седельных автопоездов не должна превышать 16,4 метра, а для прицепных - 17 метров при расстоянии между задней частью грузовика и передней частью прицепа не менее 0,6 метра.

Данные изменения допустимых весогабаритных параметров введены приказом министерства от 4 ноября 2016 года за № 761 и действуют с 24 января 2017 года.

Просмотров: 1663