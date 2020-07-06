К национальному дню домбры в Акмолинской области проведен конкурс "Куй-live"

Кокшетау. 5 июля. Kazakhstan Today - Первое воскресенье июля в Казахстане отмечается Национальный день домбры. В связи с эпидемиологической ситуацией все мероприятия пройдут только в режиме онлайн, сообщили в управлении внутренней политики региона.

В преддверии праздника областной центр народного творчества и культурного досуга при поддержке управления культуры, архивов и документации Акмолинской области с 25 мая по 5 июля провел областной интернет-конкурс "Куй-live".

Домбра - не просто музыкальный инструмент, это национальное достояние. Целью конкурса стало повышение интереса к народному инструменту - домбре, популяризация произведений Курмангазы, Даулеткерея, Дины, Таттимбета, а также кюя, как жанра искусства", - отмечается в сообщении.

По словам организаторов, в конкурсе, вызвавшем интерес у широкой аудитории, могли принять участие все желающие с 18 лет.

В мероприятии приняли участие более 30 самодеятельных исполнителей разных возрастов и профессий из городов и районов Акмолинской области. Видеозаписи выступлений лучших конкурсантов, размещены на страницах организаторов конкурса в социальных сетях", - пояснил и.о. директора областного центра народного творчества культурного досуга Куаныш Шакшаков.

По итогам 3-х отборочных этапов, решением жюри победителем областного интернет-конкурса "Куй-live" стал Орманбек Абылайхан из Целиноградского района. II место присуждено Жанбыршиевой Рысты из района Биржан сал. Почетное III место занял Бекболат Дінислам из города Кокшетау.

В номинации "За раскрытие истории кюя" победила Ахметова Аида из Аршалынского района, а обладательницей Приза зрительских симпатий по результатам голосования в социальных сетях стала представительница Бурабайского района Риза Сатыбалдинова.

Участники конкурса, занявшие призовые места награждены ценными подарками и дипломами.

Отмечается, что в области ко Дню домбры организовано более 50 онлайн - культурных мероприятий различного формата в социальных сетях Facebook, Instagram, Youtube.





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