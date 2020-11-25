К трем годам колонии приговорили подростка за интимную связь с 15-летней девочкой в Актобе

Актобе. 24 ноября. Kazakhstan Today - В Актобе суд вынес приговор в отношении 17-летнего юноши. За интимную связь с 15-летней девочкой парня приговорили к трем годам лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Эти влюбленные дети, в июле первый раз сбежали из дома, к бабушке Нурасхана. Их вернули родители, но что-то между взрослыми и детьми снова не сложилось, и дети опять убежали. Объявили розыск, нашли в этот же день, и мама А. потребовала сделать судмедэкспертизу", - написала Дина Тансари в Facebook.

Юношу арестовали по подозрению в половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет. Мама девочки пожалела о том, что настояла на экспертизе - родные влюбленной пары согласны на свадьбу, но закон этого позволить не мог.

Юноша был студентом колледжа, но с сентября находился под следствием. 24 ноября ему вынесли приговор.

Как сообщили порталу " Мой город " в пресс-службе Актюбинского областного суда, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам вина подсудимого была полностью доказана как показаниями самого подсудимого и потерпевшей, так и законного представителя потерпевшей, свидетелей, экспертов и заключениями судебных экспертиз.

Прокурор просил суд назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Суд учел, что юноша ранее не судим, по месту жительства и учебы характеризуется с положительной стороны, примирился с потерпевшей, потерпевшая и ее законный представитель претензий к нему не имеют и просили суд не лишать его свободы. В результате юношу приговорили к 3 годам лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу", - сказано в сообщении.

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