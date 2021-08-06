Лаборатория Касперского перечислила основные способы обмана казахстанцев в сети

МОСКВА. 5 АВГУСТА - Лаборатория Касперского выявила основные методы обмана казахстанцев в сети, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В течение последнего полугодия компания заблокировала в стране более 890 тысяч попыток перехода на фишинговые страницы и более 335 тысяч - на скам-ресурсы. А доля спама в почтовом трафике Казахстана в первые шесть месяцев 2021 года составила 49%", - сообщает пресс-служба компании.

По словам исследователей, тренды всё те же: злоумышленники активно используют тему COVID-19 и вакцинации и обещают компенсации. Очень качественно создают письма для атак на корпоративных пользователей и подделывают страницы онлайн-магазинов.

Кроме этого, во втором квартале 2021 года, помимо рассылок, так или иначе связанных с облачными сервисами, были выявлены письма, замаскированные под деловую переписку и содержащие ссылки на вредоносное ПО.

Предложения быстрого заработка при минимальных затратах усилий остаются одним из самых распространенных видов мошенничества. Во втором квартале текущего года злоумышленники решили разнообразить ассортимент способов получить "лёгкие деньги". Адресатам писем предлагалось вложить средства в природные ресурсы (нефть, газ и так далее) или криптовалюту, обеспеченную этими ресурсами. Кроме того, тема газа всплывала и в более привычных схемах с компенсациями. Чтобы их предложения вызывали больше доверия, киберпреступники использовали бренды крупных компаний. Однако сайты, принимающие вложения, очень быстро исчезали вместе с деньгами жертв, которые мошенники успевали получить за время существования страницы".

Что касается вредоносного ПО, во всём мире чаще всего вместе со спамом злоумышленники рассылали троянцев семейства Badun (7%). Эти зловреды, замаскированные под электронные документы, часто распространяются в архивах. Также в тройку лидеров вошли троянцы Agesla (7%), специализирующиеся на краже учётных данных, и семейство Taskun (4%), эксплуатирующее планировщик задач Windows.

Чтобы не стать жертвой мошенников, стоит обращать внимание на адрес сайта перед тем, как вводить на нём данные карты. Рекомендуем не переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях, не кликать по рекламным баннерам на подозрительных сайтах. Для онлайн-покупок лучше завести отдельную карту, например, виртуальную, и держать на ней небольшие суммы, а также установить суточные лимиты на снятие. Не лишним будет установить защитное решение, которое заблокирует попытку перейти на фишинговый сайт или вредоносные рекламные баннеры", - отмечает Валерий Зубанов, коммерческий директор Лаборатории Касперского в Центральной Азии.

Лаборатория Касперского напоминает пользователям о базовых правилах информационной безопасности:

- внимательно изучайте адреса ссылок, прежде чем переходить по ним из писем, социальных сетей и мессенджеров, особенно из сообщений от незнакомых людей;

- используйте для всех своих аккаунтов разные надёжные пароли (от 12 символов с буквами в разном регистре, цифрами и спецсимволами);

- установите надёжную защитную программу, в том числе на мобильных устройствах.

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