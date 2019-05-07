Как правильно пить воду

Алматы. 6 мая. Kazakhstan Today - Вода - основная составляющая крови, выполняющая в организме транспорт белков, витаминов, минералов, микроэлементов. Она питает клетки и органы жизненно необходимыми веществами, именно поэтому важно употреблять достаточное количество воды, поддерживая водный баланс во избежание недомоганий и снижения работоспособности. И здесь возникает вопрос какую воду мы употребляем? Насколько она безопасна и действительно ли содержит все необходимые вещества?

Сегодня только в Алматы у городского департамента охраны общественного здоровья на учете 19 производителей питьевой столовой и минеральной воды. Цеха по розливу согласно правилам проверяются один раз в год. В прошлом году в результате мониторинга безопасности бутилированной воды у троих производителей были выявлены несоответствия по нормативно-технической документации, у двоих наименований воды нарушение правил маркировки. Одна проба показала несоответствие по микробиологическим показателям.

Казахская академия питания сегодня имеет достаточно лабораторных ресурсов, чтобы провести полный анализ образцов воды. По результатам исследования, вода Bonaqua получила знак качества "Рекомендовано Казахской академией питания". В заключении академии отмечено, что Bonaqua отличается высокой степенью чистоты, содержит в правильном соотношении жизненно важные элементы: натрий, калий, кальций, марганец. Стоит отметить, что оптимальное количество фтора в сочетании с кальцием в разы повышает физиологическую ценность Bonaqua.

По словам Азуры Камил, бренд-менеджера компании Coca-Cola, вода Bonaqua добывается из 4-х скважин на территории завода в Алматинской области и проходит несколько этапов фильтрации, затем вода насыщается необходимыми минералами. Так, на полки в магазины попадает вода Bonaqua, сбалансированная минералами для прекрасного вкуса и ежедневного потребления. Готовая продукция полностью соответствует требованиям госрегламента и внутренним стандартам качества компании Coca-Cola.

Именно поэтому Bonaqua является официальной водой на крупных международных мероприятиях, в числе которых являются международные чемпионаты и первенства, проводимые Федерациями тенниса и триатлона.

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