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Как в Алматы будут бороться с нарушающими ПДД водителями мопедов
Алматы. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Начальник департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров рассказал, как будут бороться с нарушающими правила дорожного движения (ПДД) водителями мопедов.
В ходе встречи с акимом Алматы жительница Бостандыкского района подняла вопрос частых нарушений ПДД со стороны водителей мопедов на улицах города.
Почему вы не можете запретить мопедистам ездить по тротуарам? На Арбате же запретили, чтобы они ездили, а здесь они летают, тут ходят по тротуарам дети маленькие. Нам вообще некуда деваться. Мы их просим, чтобы они съехали на дорогу, они только отмахиваются. Полиция ничего не делает", - сказала она.
Как сообщил Ерболат Досаев, в Казахстане в настоящее время разрабатывают законодательные нормы для регулирования движения мопедов.
Законодательно отрегулировали движение электросамокатов. Вы знаете, закон принят, вступил в действие. Следующий пакет изменений связан с мопедами: электромопедами и двигателями до 50 кубических см. Как только на законодательном уровне их признают транспортными средствами и будет проводиться соответствующая регистрация этих машин, тогда у полиции будет возможность штрафовать. А по Арбату - мы запретили полностью проезд. Когда я бываю в Алмалинском районе, поступают обращения, что ночью они ездят, мы по ним принимаем меры", - сказал Досаев.
Он отметил, что главная проблема в том, что в основном ездят на мопедах доставщики еды.
Большие компании, чтобы успеть выполнить заказы, готовы нарушить любые правила. По явным нарушениям, которые мопедисты совершают, меры принимаются. Максимально будем прилагать усилия. Лучшее решение, которое позволит снять целую проблему не только в Алматы, но и в стране, - это законодательные ограничения. После долгих обсуждений по электросамокатам нормы были приняты. По мопедам - электромопеды и мопеды с двигателями до 50 кубических см - пока не приняты нормы об их признании транспортными средствами. Надеюсь, осенью эта проблема будет окончательно решена, и мы не будем возвращаться к этому вопросу", - сказал аким.
В свою очередь начальник департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров сообщил, что ведется работа со службами доставки.
Разработали с ними программу, она на стадии подписания. Если нашими сотрудниками будут выявляться нарушения правил дорожного движения со стороны доставщиков еды, тех, кто пользуется услугами кикшеринга в количестве от 3 до 5 нарушений, тогда программа будет блокироваться", - уточнил он.
По его словам, также будет усилена работа по контролю за нарушениями движения по проезжей части и тротуарам.
Касательно нарушений езды по проезжей части и тротуарам работу усилим. Проводится профилактическая работа", - добавил Арыстангани Заппаров.
Как сообщалось ранее, законопроект для регулирования движения мопедов обещают представить в ближайшее время.
Он на сегодняшний день практически готов. И в том числе я думаю, что коллеги из сената тоже присоединятся к рабочей группе по его обсуждению. И я думаю, что в самое ближайшее время, после получения всех заключений, мы представим еще и этот блок регулирования", - сказала депутат мажилиса Екатерина Смышляева.
Ранее сообщалось, что полиция Алматы обеспокоена частыми нарушениями ПДД водителями мопедов. Они маневрируют между автомобилями, проезжают на красный сигнал светофора, выезжают на встречную полосу движения, на пешеходные тротуары.
В I квартале текущего года 199 ДТП произошло в Алматы с участием мопедов. 198 человек травмированы, один погиб. В 2022 году с участием мопедов зарегистрировано 778 ДТП, 836 человек травмированы, семеро погибли.