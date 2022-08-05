Какая погода ожидается в Казахстане в четверг

АЛМАТЫ. 4 АВГУСТА - На встрече с жителями Бостандыкского района Алматы аким города Ерболат Досаев отметил, что на сегодня основной проблемой района остается массовая и точечная застройка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации акима, в Бостандыкском районе имеется 6 площадок активной застройки, где за последние годы темпы строительства жилья намного опережали строительство всей социальных инфраструктуры.

Он напомнил, что для системного решения обеспеченности социальными объектами в июне этого года внесены дополнения в регламент застройки города в части ограничения этажности жилых домов до 9 этажей южнее проспекта

и севернее проспекта Аль-Фараби и введения обязательного требования по строительству социальных объектов при разработке эскизного проекта. По всем объектам перед началом строительства будут проводиться общественные слушания.

Досаев подчеркнул, что работа по новым правилам застройки уже начата.

Он также отдельно остановился по конкретным адресам застройки, которые волнуют жителей района.

Так, для обеспечения жителей района ТРЦ "Мега Алма-Ата" социальными объектами акиматом города Алматы выкуплен земельный участок под строительство поликлиники на 500 посещений с парковой зоной. Разработка ПСД - в начале следующего года и начало СМР - в IV квартале 2023 года.

Планируется строительство школы на 1000 мест на проспекте Аль-Фараби - Гагарина, детского сада на 120 мест на проспекте Аль-Фараби - Радостовца, организация пешеходной улицы Радостовца", - заверил глава города.

Он также пообещал, что в районе АДК до 1 октября в ЖК "Акварель" будут открыты 2 детских сада по 150 мест каждый. "После переезда ТОО "Конкрит продакст" во второй половине 2023 года начнется строительство новой школы на 900 ученических мест, встроенного детского сада на 180 мест, пункта первой медицинской помощи, участкового пункта полиции и сквера. В сентябре начнется строительство пристройки на 300 мест к школе № 65, срок завершения - 1 сентября следующего года", - сообщил он.

В районе автопарка № 2 застройщиком ТОО "BI group" корректируется проект строительства жилого комплекса, который будет включать школу на 900 мест, детский сад на 300 мест, зеленую зону на 1,2 гектара. При этом этажность жилого комплекса будет не более 9 этажей.

Ранее в раоне улиц Сатпаева и Шагабутдинова предусматривалось строительство двух ЖК с 11 домами. На сегодня застройщиком проект пересматривается. Планируется сократить количество домов. На высвобожденной территории предусматривается строительство городского парка площадью 1 гектар, сквера и парковочных мест для общего пользования, а также административного здания.

По проспекту Абая в рамках поддержки образования города Алматы застройщиком подписан меморандум на выкуп земельного участка площадью 60 соток в квадрате улиц 20-я линия - Мынбаева - Каримова - проспект Абая. "На этой территории планируется совместно с застройщиком строительство детского сада, променадной зоны для пешей прогулки, площадки для занятия спортом, детской площадки, сквера между улицами 20-я линия и Каримова", - сообщил Ерболат Досаев.

По району бывшего плодоконсервного комбината застройщиком "Рамс" проект пересмотрен на уменьшение количества домов с 57 до 37. При этом проект дополнен строительством социальных объектов: школа на 1100 мест, участковый пункт полиции, 2 детских сада по 120 мест каждый. Кроме того, застройщиком проводится процедура изъятия земельных участков с ориентировочной площадью 1,3 гектара с северной и южной сторон от участка под благоустройство и озеленение.

Кроме того, 14 июля принято постановление акимата Алматы по изъятию земельного участка на улице Жарокова - Левитана площадью 30 соток. На этой территории до октября 2023 года для досуга и отдыха жителей района будут установлены спортивные, детские и workout-площадки. "По передаче на баланс города отдельных земельных участков ЖК "Mountain Drive" хочу сообщить, что часть земельного участка перешла в коммунальную собственность, по другой части разрабатывается землеустроительный проект. После нами будет принято постановление акимата Алматы. В настоящее время в районе расположено 35 садоводческих товариществ, на сегодня по 7 принято решение перевода целевого назначения на ИЖС", - добавил Досаев.

Как сообщалось ранее, в Алматы усиливается конфликт между горожанами и застройщиками.

В Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно

Ранее депутатский запрос о проблемах точечной и уплотнительной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист-общественник Асель Есентугелова.

Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.

Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.