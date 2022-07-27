Какая погода ожидается в Казахстане во вторник

НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - На западе, днем на севере, в горных районах юго-востока Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, на севере Актюбинской области - сильные дожди, с грозами, градом, шквалом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. По республике усилится ветер до 15-20 метров в секунду. В восточной половине Казахстана сохранится погода преимущественно без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".
На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Жетысуской, Алматинской областей, на юге Атырауской области, на юге, востоке Улытауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на большей части Жетысуской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Улытауской, Северо-Казахстанской областей, на юге Костанайской, Карагандинской областей, в предгорных районах Алматинской области сохранится сильная жара.
Днем на большей части Алматинской области, на западе, юге Жамбылской области, на севере, востоке Жетысуской области сохранится очень сильная жара.