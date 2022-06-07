Какая погода ждет казахстанцев в понедельник

НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - На большей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди с грозами, град, шквал, на западе - сильный дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Лишь на севере, юго-западе страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке - туман, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
Ночью на северо-востоке, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, туман, на юго-западе, юге - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На востоке Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, днем в горных районах - гроза.
На западе, юге Костанайской области ожидаются гроза, днем на востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На юге, западе Акмолинской области ожидается гроза, ночью и утром на севере области - туман, днем на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области усилится ветер до 15-20 метров в секунду, днем в горных районах области ожидаются гроза, град, шквал.
Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман.
Днем на севере, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, пыльная буря, на севере, юге, в центре области днем усилится ветер до 17-22, порывы 25 метров в секунду.
Ночью на севере, юге Актюбинской области - гроза, при грозе усиление ветра до 15 метров в секунду.
На востоке, в центре Карагандинской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На юге, северо-западе, в центре Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на юге, северо-западе, востоке, в центре области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем на юге, в центре Атырауской области - гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области - туман.
Днем в Атырауской области, на юге Актюбинской области ожидается сильная жара.
На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Нур-Султане ожидается переменная облачность, + 21 - +23 градуса, скорость ветра 7-12 метров в секунду.
В Алматы - переменная облачность, +26 - +28 градусов, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.