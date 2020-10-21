Какая зима ожидает казахстанцев, рассказали синоптики

Нур-Султан. 20 октября. Kazakhstan Today - Зима ожидается по сценарию зимы прошлого года, то есть теплой и богатой на осадки, передает Kazakhstan Today.

В северной половине, на востоке и в центре республики осадки (преимущественно снег), порывистый ветер с метелью, а также гололед и туман будут частыми в течение ноября.

В самые холодные дни первой половины месяца столбики термометров опустятся в ночные часы до 10-23 градусов мороза, днем до 2-10 мороза. В третьей декаде волны холода предполагаются более интенсивными. При смене холодных воздушных масс на теплые столбики термометров будут достигать отметки 5-12 тепла", - сообщает РГП "Казгидромет".

В южной половине страны осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются во второй половине месяца, в горных районах, возможно, раньше. При этом температурный фон понизится ночью до 5-12 мороза, днем до 5 градусов тепла. В самые теплые дни юга страны днем воздух прогреется до 12-20 тепла.

В течение месяца ожидается частая смена теплых дней на морозные, особенно в северной половине страны. Таким образом, температура воздуха на большей части Казахстана ожидается около нормы, в северо-западной половине страны выше нормы на 1 градус, в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока ниже нормы на 1 градус", - отметили в ведомстве.

Количество осадков на большей части РК предполагается около нормы, в северо-восточной половине и в горных, предгорных районах юго-восточной части страны больше нормы, в юго-западной половине республики меньше нормы.

По сведениям синоптиков, зима ожидается по сценарию зимы прошлого года, то есть теплой и богатой на осадки.

Зимой прошлого года на территорию Казахстана часто осуществлялся западный перенос, который приносил теплые и влажные воздушные массы с районов Атлантики. В приземном слое наблюдалась активная циклоническая деятельность и частое прохождение атмосферных фронтов, в связи с чем на большей части республики выпадали обильные осадки. Наибольшее влияние этой деятельности проявилось на северо-востоке и в центре страны, серия глубоких циклонов принесла крайне неблагоприятную погоду: отмечались частые и сильные снегопады с метелями, которые имели продолжительность 12-25 часов, ухудшение видимости до 50 метров, ветер усиливался до 30-35 метров в секунду", - проинформировали синоптики.

В предстоящую зиму температурный фон по территории Казахстана ожидается выше климатической нормы на 1-2 градуса, лишь в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока страны - около нормы.

В декабре и январе на большей части РК погода прогнозируются осадочной, за исключением запада республики, в феврале количество осадков ожидается больше нормы на большей части страны, около нормы - в юго-западной половине.

Начало весны, а именно март предполагается теплым и малоосадочным. Средняя за месяц температура воздуха на большей части территории Казахстана прогнозируется выше нормы на 1-2 градуса, около нормы в горных и предгорных районах Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. Количество осадков предполагается меньше нормы на большей части территории страны, около нормы на крайнем севере и в юго-восточной части Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, больше нормы в горах востока РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства