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Какие работники будут востребованы в Казахстане в 2022 году

04.02.2022, 11:34 51376
Какие работники будут востребованы в Казахстане в 2022 году
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане в 2022 году сохранится спрос на охранников, бухгалтеров, продавцов и водителей, сообщает Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным департамента прогнозирования АО "Центр развития трудовых ресурсов", численность наемных работников в Казахстане в текущем году составит 6,8-6,9 млн человек. Спрос составит 188,6 тыс. человек, половина из которого придется на спрос по замещению выбывающих наемных работников. При этом самыми востребованными и самыми массовыми на рынке труда останутся охранники, бухгалтеры, продавцы и водители.
 

Наиболее значительный совокупный спрос по регионам, включая спрос по замещению выбывающих наемных работников, будет иметь место в городе Алматы, а также в Алматинской и Жамбылской областях. По отраслям больше всего будут требоваться работники направлений образования, сельского хозяйства и торговли", - рассказал директор департамента прогнозирования ЦРТР Дмитрий Шумеков.

 
Эксперты отмечают, что в целом численность населения в трудоспособном возрасте, с учетом повышения пенсионного возраста женщин, достигнет в текущем году 11,4 млн человек (вырастет на 98 тыс. по сравнению с 2021 годом).
 

Так, в текущем году численность рабочей силы составит 9,2-9,3 млн человек, то есть в целом сохранится на уровне прошлого года. Однако, по нашим прогнозам, в трех крупнейших городах страны совокупная численность экономически активного населения вырастет на 54 тыс. человек вследствие повышенной доли молодежи в этих городах и по миграционным причинам", - поделился Дмитрий Шумеков.

 
Также, согласно прогнозам, численность безработных будет находиться на уровне 461-465 тыс. человек, а уровень безработицы не превысит 5%.
 
Со стороны системы образования ожидается, что среднюю школу завершат или покинут порядка 261 тыс. человек, в том числе 109 тыс. - после девятого класса и 152 тыс. - после 11 (12) классов. В колледжи из этого числа направится порядка 131 тыс. человек, в вузы - 103 тыс. Оставшиеся бывшие ученики либо выедут за пределы Казахстана (~10 тыс.), либо выйдут на рынок труда (~17 тыс.).
 
Ожидается, что ТиПО в текущем году успешно завершат порядка 145 тыс. человек, в том числе 90 тыс. - на базе основного среднего, 49 тыс. - на базе общего среднего образования, из которых порядка 16,4 тыс. продолжат обучение в организациях высшего образования. Кроме того, из вузов будет выпущено 163,5 тыс. человек с высшим и порядка 20 тыс. - с послевузовским образованием.
 
Совокупно, с учетом сложных переходов между уровнями образования, ожидается, что на рынок труда выйдет порядка 295 тыс. работников. При базовом сценарии потребность в наемных работниках, как отмечалось ранее, составит 188,6 тыс. человек. Соответственно, оставшиеся 106 тыс. по личным или объективным причинам перейдут в самозанятость, в том числе, возможно, в статус индивидуальных предпринимателей.
 

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Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

04.02.2022, 21:22 18306
НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской и Мангистауской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 5 февраля на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
5 февраля на севере, в центре Кызылординской области сохраняется туман. Ожидается ветер юго-восточный на севере, в центре области 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром 5 февраля на юге и востоке, сутки 6 февраля на севере, востоке и юге Алматинской области ожидаются туман, сутки 6 февраля гололед. 5 февраля ветер юго-восточный на северо-востоке области, в горных, предгорных районах 17-22 метра в секунду, 5-6 февраля в районе Алакольских озер порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более. 
 
5 февраля на западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман. 
 
Днем 5 февраля на юго-западе и в центре Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, на юго-западе и в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
5 февраля на западе, востоке, в центре Карагандинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20, порывы 25 метров в секунду.
 
5 февраля на севере и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере области и в горных районах 15-20, днем порывы 23 метра в секунду.
 
5 февраля на западе и в центре Мангистауской области ожидается гололед. На севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе области порывы 17-22 метра в секунду. 
 

Власти Алматы намерены поддержать проект строительства нового пассажирского терминала в аэропорту города

04.02.2022, 19:01 29756
Власти Алматы намерены поддержать проект строительства нового пассажирского терминала в аэропорту города
АЛМАТЫ. 4 ФЕВРАЛЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с президентом и генеральным директором TAV Airports Holding Мустафой Сани Шенер обсудил инвестиционные планы группы по модернизации и строительству нового пассажирского терминала, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Международный аэропорт Алматы - визитная карточка города, и приведение ее в соответствие международным стандартам даст мультипликативный эффект для экономики мегаполиса", - подчеркнул Досаев. 

 
Кроме того, по его словам, модернизация аэропорта усилит развитие туристического потенциала южной столицы, повысит его инвестиционную привлекательность и уровень удобства для жителей и гостей Алматы, сообщили в пресс-службе акимата.
 

Власти города готовы поддержать проект и содействовать решению проблем и вопросов для сдачи объекта в установленные сроки", - отметил аким Алматы.

 
Как сообщалось ранее, компания TAV Airports, представила свой вариант строительства нового международного терминала. Он предполагал возведение прямоугольного стеклянного сооружения на месте старого VIP-терминала - здания 1936 года, являющегося памятником истории. Само историческое здание обещали демонтировать и собрать на другом месте. 
 
Однако, председатель комиссии Общественного совета политолог Марат Шибутов отметил, что предложенный вариант не соответствует стремлению сделать из Алматы популярный для туризма город.
 

Это обычная квадратная коробка без особых изысков. Без связи с существующим стилем аэропорта, без связи с Казахстаном. Плюс нужен будет снос и перенос на новое место исторического здания аэропорта и косметические изменения площади аэровокзала. Инвесторами был выбран самый экономичный вариант, рассчитанный только на увлечение пропускной способности терминала и на максимизацию прибыли инвесторов, но мы понимаем, что сейчас Алматы - это город, который нуждается в туристах, и первое, что они видят, когда прилетают, - это аэропорт, и он должен быть красивым", - отметил Шибутов.

 
По мнению членов совета, такой подход приводит к исчезновению казахстанского архитектурного стиля, так как не проводился открытый архитектурный конкурс. Члены совета решили разработать свой альтернативный проект переустройства аэропорта. Предлагается совместить историческое старое здание аэропорта с современным терминалом, выполненным в виде горных пиков и бескрайних степей.

Эскизный проект был разработан одним из членов совета и опытным архитектором Айдыном Акбаевым. Он предлагает не переносить старый исторический терминал аэропорта на новое место, а сделать его частью нового терминала. По словам архитектора, новый терминал должен стать визитной карточкой города, а не безликим зданием.
 

Эксперты силовых структур рассказали, как разыскивают участников январских погромов в Алматы

04.02.2022, 13:56 45971
Эксперты силовых структур рассказали, как разыскивают участников январских погромов в Алматы
Фото: Facebook/Шелепова
АЛМАТЫ. ФЕВРАЛЯ - Эскперты силовых структур в интервью изданию BaigeNews.kz рассказали о том, каким образом полиция намерена разыскать истинных виновников произошедших погромов и какие методы для этого применяются, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Начальник оперативно-криминалистического департамента Министерства внутренних дел Серик Садыков рассказал, что в первую очередь сделали криминалисты в Алматы, который сильнее других городов пострадал в результате беспорядков.
 

В Алматы было много объектов бизнеса разрушено. И предприниматели не могли начать работу или хотя бы ущерб посчитать, потому что к этим объектам их не подпускали из-за криминалистических работ - надо было улики изъять, провести следственные мероприятия. Представители бизнеса обратились к президенту с просьбой ускорить работу органов. И мы собрали криминалистов из других регионов, где была спокойная обстановка, и 56 человек направили в город Алматы. Что они сделали? Составили следственно-оперативную группу криминалистов, выехали на осмотр мест происшествий, и в течение недели завершили осмотр всех объектов: то есть фиксация места происшествия, повреждения, поиск следов, вещественных доказательств, которые завтра помогут идентифицировать преступников. Все следы изъяли, проверили по базам: дактилоскопические базы есть, геномные. Сейчас происходит идентификация, выявление преступников, участвовавших в данных погромах, происшествиях", - рассказал Садыков.

 
Эксперт-криминалист сообщил, что для выявления участников тех трагических событий, используются несколько методов: в первую очередь, это записи видеокамер, всем известный дактилоскопический метод - отпечатки пальцев, а также геномный.
 

Улик очень много. Во-первых, видеофиксация, по внешности - есть специальные методики, определяющие тот или не тот. Во-вторых, следы рук, пальцев, и, в-третьих, генетические исследования: геномные следы изымаем и изучаем. Например, потрогал человек что-то, а там остались потожировые следы. …Вот просто биологическое пятно и все, мы можем изъять и выяснить личность человека. Сейчас мы исследования проводим, и в основном, я вам скажу, попадаются те люди, которые ранее совершали преступление: разбойники, грабители, воры. Добропорядочный человек не пойдет творить бесчинства. И люди, которых мы сейчас выявляем, ранее стояли у нас на учете", - сообщил эксперт.

 
По словам Садыкова, даже если во время январских событий человек впервые преступил закон, то и его обязательно вычислят - это всего лишь дело времени. Помимо работы криминалистов, не стоит забывать и об оперативных сотрудниках, которые проводят опрос, анализ, говорит спикер.
 

Есть такая поговорка - шило в мешке не утаишь. Все равно преступник будет найдет, идентифицирован, неотвратимость наказания прописана в УК. Есть другая работа - там же все-таки стреляли, пули, гильзы, оружие использовали. Сейчас, например, изымают очень много оружия, которое было украдено из магазина, отобрали у сотрудников правоохранительных органов. Как находят оружие? Разные методы есть, оперативные методы не могу раскрывать. Находят оружие, потом идентифицируют. И потом есть у нас республиканская пулегильзотека - то есть все отстрелянные гильзы и пули у нас хранятся", - рассказал Садыков.

 
По его словам, при МВД есть управление баллистического направления с необходимым оборудованием, в задачи которого входит учет всего зарегистрированного оружия. Все найденные пули и гильзы сверяют по базам и находят совпадения. Отсюда и можно выяснить, из какого оружия и на каком объекте происходили выстрелы из того или иного оружия.
 

По видеокамерам также смотрим. Даже если преступник был в маске, есть специальные программы, которые определяют личность человека. Да и люди имеют свои характерные телодвижения, походку и другие свои особенности, как-то по-своему курит, например. В любом случае, след за собой человек оставляет", - рассказал эксперт.

 
Серик Садыков сообщил, что найденные на месте погромов тела убитых тоже отправляются на исследование. Их личности выясняются, в том числе и по камерам видеонаблюдения.
 

На видеозаписях камер видно, что были спортивного телосложения люди, которые стояли особняком, командовали. Вы же знаете, там психотропами подпаивали молодых людей, давали им жидкость, а те зверели - глаза красные, и вперед шли. Сейчас говорят: как трупы могли воровать? Во-первых, в морге - один санитар. И приходят люди, вооруженные, с палками, и говорят "отдавай" - конечно, отдадут. И вот утащили и захоронили. Эксгумацией сейчас занимаются сотрудники спецпрокуратуры", - сообщил криминалист.

 
По словам Садыкова, допросы подозреваемых проводятся сугубо под видеозапись. Он заверил, что под камерами следователи, дознаватели не могут позволить себе лишнее.
 

В газетах пишут, что мучают их. Но как это может происходить? Везде камеры установлены, без камер не имеют права допрашивать. Им сейчас что нужно сделать? Им нужно общественное мнение создать, что полицейские негодяи. Там на камеру все снимается, никто не пойдет на такое, потом посадят полицейского. Все же знают, какая там ответственность. У них подготовка была, они массово появились откуда-то, кто-то из дальних поселков приехал (мы сейчас задерживаем). Вот как он появился? Кто-то ему сообщил. Потом машины приезжали, арматуру раскидывали, а на мирный митинг с дубинками шли. Разве может человек на мирный митинг с дубинкой прийти в пьяном виде? Потом они видели магазины с алкоголем, разбивали витрины, выпивали на месте. Необузданная толпа пьяных, вооруженных дубинками, даже оружием огнестрельным, шла на мирный митинг - такое разве бывает?" - заявил Садыков.

 
Ветеран органов внутренних дел Андрей Дегтярев говорит, что во время погромов в Алматы ощущалась острая нехватка полицейских. По его словам, это результат планомерного сокращения количества сотрудников правоохранительных органов.
 

Вопрос к предыдущим реформам - почему сокращалась численность полиции, потому что у нас народ говорил: "Я не хочу видеть полицейских на улицах", а по сути, полицейский должен присутствовать на каждой улице для того, чтобы обеспечить порядок. Личный состав полиции планомерно сокращали в последние годы. Я считаю, что это было неправильно. Сокращали все службы, убирали часть руководящих, часть дублирующих должностей. Это не просто реформы, это люди жаловались, утверждали, что слишком много полицейских, депутаты выносили свои предложения", - говорит Дегтярев.

 
Эксперт считает, что в Казахстане возникла необходимость формирования добровольных дружин и вооружения населения.
 

Во-первых, граждане должны быть вооружены и иметь возможность дать вооруженный отпор, например, тем же самым мародерам. И гражданин должен быть защищен законом, если он защищает свою жизнь и свое имущество. А мы наоборот сокращаем количество оружия у населения, хотя в принципе законопослушных граждан очень много и они стараются не допускать правонарушений и из легального оборота оружие не участвует при совершении преступлений. В основном, это только нелегальный оборот. Я считаю, что необходимо дать послабление гражданам. И очень важно повышать культуру обращения с оружием, то есть люди в обязательном порядке уметь им пользоваться. Я думаю, на государственном уровне нужно расширить количество тиров, стрельбищ. Чтобы не просто там базы боевиков в горах, где нелегально обучаются. Чтобы каждый гражданин умел пользоваться оружием и все это проходило под контролем государства", - сообщил ветеран.



 

В Алматы установят 3 тысячи камер видеонаблюдения

04.02.2022, 13:08 47791
АЛМАТЫ. 4 ФЕВРАЛЯ - В Алматы планируют установить 3 тысячи камер видеонаблюдения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказала начальник управления информатизации и связи ДП города Алматы Ольга Агафонова, в перспективе установка трех тысяч камер видеонаблюдения. При этом важным проектом по организации мер безопасности жителей города станет Единая система видеомониторинга. 
 

Если раньше через ЦОУ ДП в основном отслеживался только статус по безопасности на дорогах, то с 2020 года центр стал погружаться в статус передвижений в местах массового скопления граждан, дворовых и прилегающих к дворовым территориям, опорных пунктов полиции. В ближайшие 2 года планируем интегрировать камеры с ТРЦ и другими объектами частной собственности, чтобы видеть всю ситуацию в городе", - цитирует Агафонову Polisia.kz

 
По данным полиции, в период с 4 по 7 января 2022 года во время беспорядков выведены из строя 75 комплексов "Сергек", а это 304 видеокамеры, а также центральный узел связи, антенна и сетевое оборудование, расположенные в здании РТРК. Все поврежденные камеры и оборудование восстановлены. 
 
По проекту "Системы видеомониторинга", который предполагает 1103 камеры с отдельной системой подключения к отдельным каналам ВОЛС, в ходе массовых беспорядков выведены из строя 283 камеры, а также шкафы и распределительное оборудование. В настоящее время видеокамеры и поврежденное оборудование работают в штатном режиме.

 

Досаев обсудил с общественниками проблемы экологии, транспорта и агломерации Алматы

04.02.2022, 12:45 48711
Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 4 ФЕВРАЛЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев обсудил с членами общественного совета вопросы развития Алматы, а также дальнейшее взаимодействие в целях повышения эффективности решения социально значимых проблем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На встрече поднимались темы высокой загрязненности воздуха, транспортных развязок, дефицита школьных мест, агломерации, освоения земель, корректировки генерального плана города. Члены Общественного совета Алматы представили акиму свои предложения касательно дальнейшего развития мегаполиса, рассказали в пресс-службе акима Алматы.
 

Вопросов много, все они действительно важные, но действовать необходимо системно и планомерно. Акимат будет опираться на комплексный подход в развитии города в среднесрочной перспективе", – подчеркнул аким Алматы. 

 
По итогам встречи было принято решение о проведении подобных обсуждений на регулярной основе.

Напомним, согласно экспертным данным, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира. 
 

В большинстве областей Казахстана синоптики прогнозируют погоду без осадков

04.02.2022, 08:39 56236
В большинстве областей Казахстана синоптики прогнозируют погоду без осадков
НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - Отрог антициклона сохранит погоду преимущественно без осадков в большинстве регионов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Влияние атмосферных фронтов сохранится на запад и север страны, в связи с чем на севере пройдет снег с низовой метелью, на западе - осадки (дождь, снег), гололед. Местами по республике ожидается туман и усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, юге, востоке Алматинской области ожидается туман, в районе Жаланашколя - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, днем в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман; днем на северо-востоке, в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе Атырауской и северо-западе Мангистауской областей ожидается туман; на востоке и юго-востоке областей - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Костанайской, а также ночью на северо-западе Северо-Казахстанской областей ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду; на юге, юго-западе областей - туман. 
 
В Актюбинской области в Мугоджраском районе ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе Карагандинской области - усиление ветра до 18 метров в секунду. 
 
На юге Акмолинской, севере Западно-Казахстанской, на востоке Восточно-Казахстанской, на севере и в центре Кызылординской, на севере и ночью на востоке Павлодарской областей ожидается туман.

 

Багдат Мусин попросил казахстанцев сообщать о "серых" майнерах

03.02.2022, 21:54 68406
НУР-СУЛТАН. 3 ФЕВРАЛЯ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на своей странице в Facebook попросил казахстанцев сообщать о "серых" майнерах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В последнее время часто обсуждается вопрос майнинга в СМИ и социальных сетях. Серые майнеры сильно вредят нашей энергосистеме. Сейчас энергозатраты незаконного майнинга по оценкам превышают 1 гигаватт (ГВт). Имея уже практически сформированный "серый" рынок сложно понимать и прогнозировать нагрузку на энергосистему. Ну и самое главное мы должны получать налог с этого вида деятельности. "Серый майнинг" - это экономическое преступление, то есть уклонение от налогов как минимум! А за преступления необходимо нести ответственность. Если вы знаете и располагаете информацией о локации "серых" майнеров просьба сообщать (можно анонимно) на эти электронные адреса:

 
 
 
 
В указанные локации будут выезжать специалисты для осуществления проверок и принятию решений. Также, коллеги смогут проконсультировать тех, кто не знает, как из "серого" майнера стать "белым" и работать, не нарушая закон. Давайте вместе бороться с теми кто нарушает закон и вредит нашей энергосистеме", - написал министр.
 
Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. В АО KEGOC назвали причину массового отключения электроэнергии. 
 
В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании. 
 
26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По словам депутата, в стране "налицо явный пробел в законодательстве" по части деятельности майнинговых компаний на территории РК. 
 

Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

03.02.2022, 21:24 58496
НУР-СУЛТАН. 3 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Мангистауской, Туркестанской, Карагандинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 4 февраля на северо-западе Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на юго-востоке области 15-20 метров в секунду.
 
4 февраля на юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области сохраняется туман. Ветер восточный днем в горных районах 15-20 метров в секунду. 
 
В Шымкенте ночью и утром 4 февраля ожидается туман.
 
Днем 4 февраля в Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный, на западе области порывы 18 метров в секунду.
 
4 февраля на севере, в центре Кызылординской области сохраняется туман. Ожидается ветер юго-восточный днем на севере и в центре области 15-20 метров в секунду. 
 
4 февраля на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днём на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
4 февраля ночью на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью 4 февраля на востоке Павлодарской области ожидается туман.
 
4-5 февраля на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке, юго-западе области и в горных районах 15-20 метров в секунду, 5 февраля порывы 23-28 метров в секунду. 
 

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