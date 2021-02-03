Какой будет погода в Казахстане в феврале

Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил консультативный прогноз погоды по Республике Казахстан на февраль 2021 года, передает Kazakhstan Today.

Согласно консультативному прогнозу, на большей части РК с прохождением Южных и Западных циклонов, выносом теплых воздушных масс с районов Ирана, ожидается повышенный фон температуры воздуха. Осадки предполагаются часто в южной половине страны преимущественно в виде дождя, в северной половине - смешанные осадки (дождь, снег). Прогнозируются туман, гололед, усиление ветра, в северных регионах с низовой метелью.

К середине первой декады по республике ожидается повышение температуры воздуха: на западе ночью до -5+3, днем до -2+10 градусов; на севере, северо-западе, в центре и на востоке ночью до 0,-10, днем до -5+3; на юго-западе, юге и юго-востоке ночью до -3+5, днем до +8+15 градусов", - говорится в сообщении синоптиков.

В конце первой декады с вторжением антициклона температуры воздуха понизятся: на севере, востоке и в центре Казахстана ночью до -15-25 градусов, днем до -10-16; на западе, северо-западе страны ночью до -10-18, днем до -5-12; в южных регионах ночью до -7-15, днем до -5+5 градусов.

Во второй и третьей декадах с выносом теплых воздушных масс температуры воздуха вновь будут повышаться: в северной половине днем до 0,-7 градусов, в южной половине - до +5+10, на крайнем юге +15. Однако не исключено и существенное понижение температуры воздуха. При затоках холодных воздушных масс с районов Таймыра в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опускаться ночью до -20-30, днем до -10-18, в северо-западной части страны ночью до -10-18, днем до -7-12, в южной половине РК ночью до -7-12, местами до -15-20, днем до -2-13 градусов.

В феврале средняя за месяц температура воздуха ожидается -10-17 градусов на большей части территории республики, -1-9 - в Алматинской, Жамбылской, Атырауской, на большей части Западно-Казахстанской, Кызылординской, на севере Мангистауской и Туркестанской, на крайнем юге Карагандинской, Восточно-Казахстанской, на юго-западе Актюбинской областей, 0,+5 градусов - в южной половине Мангистауской, Туркестанской областей, на крайнем юго-востоке Кызылординской области.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса в феврале ожидается на большей части республики, около нормы в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, на большей части Костанайской, на севере Актюбинской, Акмолинской и Павлодарской областей.

Количество осадков в феврале предполагается около нормы на большей части республики, больше нормы - в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, на большей части Костанайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, на севере Актюбинской, в горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей.

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