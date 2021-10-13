Карагандинская область испытывает проблемы с поставкой угля

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НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Алматинской, Мангистауской, Кызылординской, Павлодарской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 13 октября на западе, в центре Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, в центре области порывы 17-22 метра в секунду.

В Алматинской области 13-14 октября в районе Алакольских озер ожидается ветер юго-восточный, порывы 17-22 метра в секунду.

Днем 13 октября на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, восточный, на западе и в центре региона 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.

13 октября в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, с пыльной бурей.

13 октября ночью на севере Павлодарской области ожидается туман.

Ночью и утром 13-15 октября в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. 13-15 октября на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах ожидается северо-восточный ветер, 15-20 метров в секунду, 13-14 октября порывы 23-28 метров в секунду.