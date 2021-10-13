Карагандинская область испытывает проблемы с поставкой угля

Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Алматинской, Мангистауской, Кызылординской, Павлодарской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 13 октября на западе, в центре Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, в центре области порывы 17-22 метра в секунду.
В Алматинской области 13-14 октября в районе Алакольских озер ожидается ветер юго-восточный, порывы 17-22 метра в секунду.
Днем 13 октября на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, восточный, на западе и в центре региона 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.
13 октября в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, с пыльной бурей.
13 октября ночью на севере Павлодарской области ожидается туман.
Ночью и утром 13-15 октября в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. 13-15 октября на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах ожидается северо-восточный ветер, 15-20 метров в секунду, 13-14 октября порывы 23-28 метров в секунду.
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - С 10 октября АО "Пассажирские перевозки" запускает новую услугу по оформлению билетов для женщин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Для реализации проекта задействованы по одному купейному вагону в пассажирских поездах №77/78 Алматы - Мангистау и №351/352 Алматы-1 - Оскемен, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ"
При оформлении железнодорожных билетов на сайте BILET.RAILWAYS.KZ или в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки" при наличии знака "ЖН" вагон будет предназначен только для продажи билетов женщинам.
Пассажирам мужского пола рекомендуют быть внимательнее при покупке билетов на поезда. При этом в указанный вагон допускается оформление детей мужского пола в возрасте до 7 лет при наличии сопровождающего лица.
На первый рейс отправлением 10 октября оформили билеты в "женский" вагон 92 пассажирки (поезд №77 - 58, поезд №351 - 34).
В КТЖ отметили, что при наличии спроса на эту услугу со стороны пассажиров компания готова расширять географию маршрутов внутри Казахстана и готова к предложениям со стороны своих клиентов.
АЛМАТЫ. 12 ОКТЯБРЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на встрече с директором авиакомпании Hunnu Air Мунхжаргалом Пурэвжалом обсудил перспективы открытия прямого рейса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Прямой рейс из Улан-Батора в Алматы востребован у студентов и бизнесменов из Монголии. Также аэропорт Алматы привлекателен в качестве транзитного для полетов из Монголии в Индию и другие страны.
По итогам встречи Сагинтаев выразил заинтересованность и готовность поддержать намерение монгольской авиакомпании.
7 октября Казахстан признал
действительными паспорта вакцинации еще нескольких стран, среди которых есть Монголия. Также паспорта вакцинации Казахстана признаются
в Монголии.