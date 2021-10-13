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Карагандинская область испытывает проблемы с поставкой угля

12.10.2021, 14:31 49681
Карагандинская область испытывает проблемы с поставкой угля
Фото: из открытых источников
КАРАГАНДА. 12 ОКТЯБРЯ - В Карагандинской области, которая является столицей угледобычи в Казахстане, наблюдаются проблемы с поставкой топлива, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Instagram издания "Вечерняя Караганда" размещено видео из котельной в посёлке Шашубай Актогайского района. Вместо угля работники набирают породу с пылью и камнями. По их словам, использовать это в качестве топлива невозможно.
 

Работник котельной в посёлке Шашубай Актогайского района решил оставить неблагодарную работу. Поселковая теплоцентраль, судя по этим кадрам, не готова к зимним холодам. Уголь не завезли, и кочегары пытаются нагреть котлы какой-то непонятной субстанцией, которая не горит", - говорится в описании к видео.

 
Как сообщает informburo.kz, на публикацию о отреагировали в районном акимате, заявив о задержке вагонов с топливом. 
 

Между ТОО "АртГлобал" и ТОО "Актогай Энерго" заключён договор на поставку угля на центральные котельные посёлков Сарышаган и Шашубай. По состоянию на 11 октября 2021 года произведена доставка 69 тонн. На сегодняшний день в связи с отсутствием вагонов идёт задержка загрузки угля. До конца 2021 года планируется поставка ещё 897 тонн (до конца октября - 207 тонн, в ноябре - 345 тонн, в декабре - 345 тонн". Обеспечение углём находится на постоянном контроле акимата района", - говорится в сообщении.

 
Почему на снятых в котельной кадрах вместо угля - порода, в публикации не сообщается.
 
 

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