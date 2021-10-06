Север Казахстана полностью обеспечен углем

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 5 ОКТЯБРЯ - Северные регионы Казахстана полностью обеспечены коммунально-бытовым углем, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На основные ТЭЦ Казахстана отгружено 47,4 млн тонн твёрдого топлива, для населения - 6,1 млн тонн, сообщил заместитель генерального директора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Канат Кобесов.

В первую очередь, железная дорога закрывает в полном объеме потребности ТЭЦ и населения. Незначительное отставание от нашего плана связано с тем, что южные регионы Казахстана только начали подавать заявки на поставку угля, так как на юге страны наблюдается относительно теплая погода. При этом северные регионы Казахстана полностью обеспечены коммунально-бытовым углем", - констатировал спикер.

По его словам, на действующих в стране 28 ТЭЦ нормативный запас угля обеспечен.

Работа по погрузке угля в адрес ТЭЦ находится на ежесуточном контроле, организованы кольцевые маршруты. Обеспечение грузовыми вагонами проводится на должном уровне", - отметил Кобесов.

Он также сообщил, что повышения тарифа на перевозку угля не было и до конца года не планируется. При этом тариф на перевозку угля в пять раз ниже ставки на транспортировку черных металлов, и в 2,5 раза ниже лесных грузов.

Кобесов призвал грузоотправителей соблюдать нормы погрузки угля на собственных тупиках. По его словам, данная мера позволит восполнить "упущенные выгоды".

К примеру, на подъездных путях ТОО "Востокугольпром" при норме вагоны в ожидании погрузки простаивают 18 часов, в среднем в сутки недогружаются 18 вагонов. По АО "Шубарколь Комир" при норме 24 часа вагоны ждут погрузку 36 часов, ежесуточно недогружается 68 вагонов. Кобесов сообщил, что погрузка угля взята на особый контроль.

В преддверии отопительного сезона по традиции возобновляют работу в КТЖ - оперативный штаб по перевозке угля, в отделениях дорог - оперативные группы. Кроме того, в этом году созданы мониторинговые группы, которые проверяют наличие угля на подъездных путях угольных тупиков, выявляют проблемные вопросы и совместно решают их.

Все службы железной дороги работают 24 часа в сутки. Мы готовы к диалогу и оперативно реагировать на все возникающие вопросы", - резюмировал Кобесов.





Ранее в агентстве по защите и развитию конкуренции заявили, что цены на уголь в отопительный сезон существенно не повысятся.



