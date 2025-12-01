10.12.2025, 13:30 62341

Казахстан развивает культурное сотрудничество с рядом стран   

Фото: gov.kz
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан развивает культурное сотрудничество с рядом зарубежных государств, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

В частности, 6-7 декабря 2025 года - Театр "Астана Опера" представил на сцене Королевского оперного театра Маската в Султанате Оман балет Ролана Пети "Коппелия" на музыку Лéo Делиба, являющийся одним из признанных произведений мировой балетной классики. Показы, проведенные в рамках международного гастрольного тура, продемонстрировали высокий профессиональный уровень и творческое мастерство коллектива "Астана Опера".

Фото: gov.kz

Также молодежный театр Шымкента впервые принял участие и завоевал Гран-при на международном культурном фестивале театра в пустыне, состоявшемся в алжирском городе Адрар с 1 по 7 декабря. Казахская театральная труппа выступила под ночным небом Сахары на фоне древне-берберской цитадели Тамасахт IV века с оригинальной современной постановкой классической трагедии "Антигона".

Фото: gov.kz

Между тем посольство Республики Казахстан в Республике Таджикистан приняло участие в ежегодной благотворительной ярмарке, организованной Министерством иностранных дел Таджикистана. На стенде Республики Казахстан гостям и посетителям ярмарки был предложен широкий ассортимент национальных блюд, изделий ручной работы, а также элементов традиционной одежды. Стенд пользовался большим интересом среди дипломатов и жителей таджикской столицы, предоставив возможность поближе познакомиться с самобытной культурой и гостеприимством казахского народа.
 
09.12.2025, 14:25 202721

В Казахстане появятся беспилотные грузовые автомобили в 2027 году

Казахстан готовит законодательную базу не только для грузовых беспилотников, но и для пассажирских
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан планируют запустить беспилотные грузовые автомобили в 2027 году, сообщил в ходе брифинга в правительстве министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

Когда дороги будем строить, мы будем с учетом того, чтобы в эту инфраструктуру были встроены необходимые датчики, чтобы беспилотные автомобили могли ездить на территории Казахстана", - цитирует zakon.kz министра.


Министр подтвердил, что Казахстан готовит законодательную базу не только для грузовых беспилотников, но и для пассажирских, сообщает tengrinews.kz.

Этот проект у нас есть, мы законопроект готовим (…) что не только беспилотные такси, аэротакси. В следующем году внесем его в парламент", - заявил Сауранбаев.


Сроки появления беспилотного такси в Казахстане он назвал реалистичными.

Я думаю, это реально. (…) В Шэньчжэне уже используются. Машина довезла, но водитель сидел, промежуточная серия. Видимо, у нас также будет потихоньку идти внедрение, чтобы безопасность была обеспечена", - отметил он.


Сауранбаев считает, что беспилотный транспорт поможет развитию транзитного потенциала Казахстана, пишет sputnik.kz.

Этот проект в обсуждении с коллегами и соседями, мы хотели его начать именно в рамках ЕАЭС на пунктах пропуска. Потому, когда очередь на пунктах пропуска создается, она связана с паспортом контроля именно физического лица. Если там будут беспилотно перевозить, то это значительно ускорит. Поэтому программа у нас есть", - добавил министр.


Ранее сообщалось, что беспилотные грузовики запустят между Казахстаном и Китаем.
 
09.12.2025, 11:47 228916

Фильм о казахстанце - герое обороны Брестской крепости представили в Москве

Вместе с другими защитниками цитадели он 22 июня 1941 года принял первый бой, попал в плен и прошел все ужасы нацистских концлагерей
Фильм о казахстанце - герое обороны Брестской крепости представили в Москве
Фото: МИД РК
Москва. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В московском кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы состоялся показ документального фильма "Цитадель" о казахстанце - защитнике Брестской крепости, сообщили в МИД РК.

Лента рассказывает о герое обороны Брестской крепости Касыме Жарменове. Вместе с другими защитниками цитадели он 22 июня 1941 года принял первый бой, попал в плен и прошел все ужасы нацистских концлагерей. После побега до мая 1945 года участвовал в партизанском движении в Чехословакии. Затем вернулся в Шымкент и стал школьным учителем.

Спустя 80 лет его внук Денис и правнук Тимур посетили места героической славы предка. С территории Брестской крепости они взяли землю и отвезли на могилу Касыма Жарменова. Основные события поездки и легли в основу фильма.

Посол Казахстана в России Даурен Абаев назвал участие родственников в проекте свидетельством неразрывности связи поколений и неизмеримой ценности подвига защитников Брестской крепости.


По его словам, документальное кино о Великой Отечественной войне играет важнейшую роль в сохранении исторической памяти и формировании мировоззрения молодого поколения, помогает глубже понять происходившие на фронте и в тылу события, раскрывает мужество и самоотверженность солдат, позволяет восстановить историческую правду и извлечь уроки из трагедий и героизма той эпохи.

По словам автора проекта, генерального директора кинокомпании "Скайфёст" Алексея Никулина, название "Цитадель" имеет двойной смысл - крепость и семья.

Пройти по следам своего героического предка стало для наших героев способом лучше понять и свою семейную историю, и себя. Фильм затрагивает вечную проблему отцов и детей, и герои по своему преодолевают ее", - рассказал Никулин.


Главный редактор издательства "Художественная литература" Георгий Пряхин представил свежеизданные книги: "Психология войны" Бауыржана Момышулы и "Плечом к плечу" докторанта Военной академии Генерального штаба России Асета Аккузинова о вкладе Казахстана в Победу. Данные книги изданы при поддержке посольства. Также Пряхин анонсировал выход в ближайшее время романа "Курляндия" выдающегося казахского писателя, фронтовика Абдижамила Нурпеисова.


Это произведение написано после войны и еще не выходило на русском языке. Роман представляет собой настоящую лейтенантскую прозу, очень талантливо написанную", - отметил он.


В завершение церемонии ее ведущая - известная казахстанская певица Наргиз Жолымбетова исполнила песню "Бессмертный полк".

 
08.12.2025, 19:17 367516

В Казахстане начал работу первый центр тестирования по русскому языку как иностранному

В Казахстане начал работу первый центр тестирования по русскому языку как иностранному
Фото: Русский дом в Алматы
Алматы. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахском национальном университете имени аль-Фараби открылся Центр тестирования по русскому языку как иностранному (ТРКИ), созданный по инициативе представительства Россотрудничества в РК (Алматы), сообщили в пресс-службе посольства России в Казахстане.

Центр работает на базе филологического факультета КазНУ имени аль-Фараби (Алматы, проспект Аль-Фараби, 71) и проводит сертификационные испытания по русскому языку как иностранному на всех уровнях - от элементарного (ТЭУ) до высшего (ТРКИ-IV). По итогам тестирования выдаются сертификаты государственного образца", - рассказали в посольстве.


Как отметили в пресс-службе, центр действует на основе соглашения между КазНУ имени аль-Фараби и Государственным институтом русского языка имени А.С. Пушкина.
 
08.12.2025, 16:15 392881

Алматинцев предупредили о резком похолодании   Дополнено

С 11 декабря осадки прекратятся, температура ночью опустится до 13-15 мороза
Алматинцев предупредили о резком похолодании
Алматы. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ожидается похолодание до 15 мороза, сообщили в городском акимате со ссылкой на Казгидромет.

По данным Казгидромета, с 8 по 10 декабря в городе прогнозируются дождь и снег, туман и усиление ветра.

В ночь на 10 декабря местами возможен снег. В городе - 6-9 см, в горных районах - 15-20 см. С 11 декабря осадки прекратятся, температура ночью опустится до 13-15 мороза", - говорится в сообщении.


В акимате подчеркнули, что коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы. Организовано круглосуточное дежурство водителей, механизаторов и дорожных рабочих.

Дополнено 08.12.2025, 20.40

В Казахстане ожидаются резкие изменения погоды, сильные морозы, снег, метели, туман, гололед и усиление ветра, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Сильные морозы до -20-33°C и ниже ожидаются в Актюбинской, Костанайской, СКО, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, ВКО, Алматинской, Улытауской, Абайской и Жетысуской областях", - проинформировали в МЧС.


Снег и метель прогнозируются в СКО, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, ВКО, Жамбылской, Туркестанской и Алматинской областях.

Гололед ожидается в Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, ВКО, Актюбинской, ЗКО и Кызылординской областях.

9 декабря в большинстве регионов страны сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидается снег, на севере, востоке страны сильный снег. По республике ожидаются метель, гололед, туман, усиление ветра.

По прогнозам синоптиков, в северных регионах в ночные часы опустятся до 22-30 мороза, на востоке до 27-35 мороза, на юге, юго-востоке до 10-20 мороза.
 
08.12.2025, 12:50 429251

С февраля 2026 года в школах, детсадах и лагерях Казахстана вводятся новые правила санитарного контроля

Новый формат контроля позволит оперативно выявлять нарушения
С февраля 2026 года в школах, детсадах и лагерях Казахстана вводятся новые правила санитарного контроля
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 февраля 2026 года в школах, детских садах, лагерях и других организациях для детей вводятся новые правила санитарного контроля, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Плановые проверки теперь будут проводиться по двум категориям. Высокий риск - проверка не реже одного раза в полугодие. Низкий риск - не чаще одного раза в год. При этом списки проверяемых объектов будут публиковаться открыто, чтобы родители и общество видели, какие учреждения проходят контроль", - уточнили в ведомстве.


Подчеркивается, что новый формат контроля позволяет оперативно выявлять нарушения.

Проверки будут проводиться по поручениям главы государства, правительства и Минздрава, чтобы оценить готовность школ к учебному году, лагерей к летнему сезону и медицинских учреждений к эпидемическим вызовам", - заявили в министерстве.


Отмечается, что при первичном визите штрафы не применяются - организации получают шанс исправить нарушения.

Также будут расширены полномочия санитарных врачей, в частности, главные государственные санитарные врачи смогут требовать устранения системных нарушений, направлять предписания в местные и государственные органы и поддерживать учреждения в повышении стандартов безопасности", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в 2023 году в Акмолинской области в ходе проверки детских лагерей обнаружили крысиный яд на кухне, бутылки от спиртного и оружие.

Массовая проверка детских лагерей началась после выявления нарушений в детских лагерях близ Алматы. В одном из них родители обнаружили сауну, а также опубликовали фото и видео, на которых видно, что дети спят на полу, а также в душных комнатах, где стоит около 20-30 кроватей. После скандального случая специалист по госзакупкам управления образования и организатор летнего отдыха получили тюремные сроки.
 
08.12.2025, 10:10 455981

Когда завершится реконструкция высокогорного комплекса "Медеу"  

Когда завершится реконструкция высокогорного комплекса "Медеу"
Фото: акимат Алматы
Алматы. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Завершение реконструкции высокогорного спортивного комплекса "Медеу" запланировано на четвертый квартал 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Как заверил аким Алматы Дархан Сатыбалды, при модернизации будет полностью сохранен исторический облик легендарного ледового комплекса, являющегося частью спортивного и культурного наследия Алматы.



В рамках проекта планируется создание современного и энергоэффективного пространства, соответствующего международным стандартам. Проектом предусмотрены установка нового холодильного оборудования, полная замена инженерных коммуникаций.

Будет обновлена гостиница в восточном крыле. На западной трибуне будет обустроена терраса с кофейнями и зоной отдыха. Перед комплексом, над подземным паркингом, появится рекреационная зона SUN-DECK в формате многофункционального общественного пространства. Особое внимание уделено благоустройству прилегающей территории: будет создана пешеходная зона с маршрутами, смотровыми площадками и панорамными видами. Предусмотрены мероприятия по озеленению, установка современного освещения и архитектурной подсветки. Для маломобильных групп населения смонтируют два лифта.




Напомним, после завершения сезона катаний весной этого года каток закрыли на реконструкцию. Она запланирована на 2025-2027 годы за счет средств местного бюджета.

Как отмечал ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, реконструкция объекта улучшит технические характеристики арены. Таким образом, "Медеу" будет соответствовать требованиям Международного союза конькобежцев для проведения международных соревнований по конькобежному спорту и фигурному катанию.

Акимат города Алматы в рамках реконструкции примет меры по расширению его функциональных возможностей для проведения соревнований по хоккею с мячом, чемпионатов мира по спидвею на льду, различных культурно-спортивных массовых мероприятий, таких как ледовые шоу, показательные выступления.

Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос "Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса "Медеу". Считаете ли вы, что "Медеу" и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?". Большинство респондентов считают, что необходимо вернуть все спортобъекты в госуправление.
 
08.12.2025, 09:06 463226

Казахстанцев ждет дополнительный выходной на следующей неделе в связи с празднованием Дня независимости

Казахстанцев ждет дополнительный выходной на следующей неделе в связи с празднованием Дня независимости
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы получат дополнительный выходной на следующей неделе в связи с празднованием Дня независимости.

Дополнительный день отдыха выпадет на День независимости, который отмечается 16 декабря.

При пятидневной рабочей неделе: 15 декабря - рабочий, 16 декабря - выходной, 17, 18, 19 - рабочие дни.

При шестидневной рабочей неделе - 15 декабря - рабочий, 16 декабря - выходной, 17, 18, 19, 20 - рабочие дни.

31 декабря в Казахстане - рабочий день.

Всего у работающих пять дней в неделю в декабре 9 выходных и 22 рабочих дня.

Новогодние выходные приходятся на первые числа января. Граждане с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать с 1 по 4 января. Далее 5 и 6 января рабочие, а затем снова выходной - 7 января отмечается православное Рождество.
 
07.12.2025, 18:28 525386

В школах Астаны продолжат усиливать меры по профилактике ОРВИ и гриппа

Рекомендовано ограничить проведение массовых культурных, праздничных и спортивных мероприятий
В школах Астаны продолжат усиливать меры по профилактике ОРВИ и гриппа
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Астаны поручил районным акимам, управлению здравоохранения, руководителям медорганизаций и образования усилить санитарно-профилактические меры, передает корреспондент агентства.

Согласно постановлению главного санитарного врача Астаны Айгуль Шагалтаевой, при регистрации 30% и более заболевших в классе учащихся будут переводить на дистанционное обучение до стабилизации эпидситуации. Если заболеваемость составляет 20-30%, в школе отменяется кабинетная система, а прием новых детей в такие классы будет запрещен на 10 дней.

В школах и детсадах вводится обязательный "утренний фильтр" перед каждой сменой: осмотр детей, педагогов, недопуск лиц с признаками ОРВИ, соблюдение групповой изоляции. В организациях для детей-сирот, интернатах и приютах фильтр будет проводиться ежедневно перед началом занятий с осмотром и при необходимости термометрией. На этажах и в классах организуют санитарные посты для выявления симптомов болезни.

Образовательные учреждения обязаны ежедневно мониторить посещаемость, информировать медорганизации о случаях заболевания и отстранять от занятий выявленных при фильтре детей и сотрудников. Заболевшие в течение дня будут направляться в изолятор до прихода родителей; в экстренных случаях предусмотрена госпитализация.

Школы должны обеспечить медпункты масками, термометрами, шпателями и противовирусными препаратами, поддерживать температуру в помещениях +18…+22 °С, усилить влажную уборку и проветривание, увеличить перемены до 10-15 минут. Санузлы необходимо обеспечить жидким мылом и одноразовыми салфетками.

Также рекомендовано ограничить проведение массовых культурных, праздничных и спортивных мероприятий, а с учащимися проводить тематические диктанты о правилах гигиены и профилактике ОРВИ.

Отмечается, что в поликлиниках увеличат выездные бригады, продлят работу, введут масочный режим и фильтр-кабинеты, обеспечат изоляцию пациентов с симптомами ОРВИ, онлайн-консультации и запас противовирусных препаратов.

Стационары при необходимости перепрофилируют койки под инфекционные, ограничат посещения и будут изолировать пациентов с признаками заболевания.

Скорая помощь усилит выезды на дому, в первую очередь для беременных и детей до года.

Ранее в Казахстане из-за роста случаев ОРВИ на удаленку перевели 250 тысяч школьников.
 

