Астана. 5 ноября. Kazakhstan Today - Казахстанке в Германии вернули дочь, с которой ее разлучили после жалобы на наказание. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства.





"Сейчас девочка находится с матерью, ее уже отпустили домой. Была проведена объемная работа адвокатом женщины при содействии нашего консула. Прошло заседание суда, на котором выступила и мать, и адвокат, и сама девочка. Ребенку объяснили, что произошло", - рассказал Смадияров.





Он отметил, что немецкие власти пошли навстречу семье. Казахстанский консул находится с ними на постоянной связи и готов помочь при необходимости.





Напомним, в сентябре в Германии у гражданки Казахстана забрали дочь. Девочка рассказала в школе о том, что мать наказала ее перед сборами в школу. После этого ребенка забрали у матери и поместили в приют. К разбирательству подключился консул РК, который принял возможные меры для воссоединения семьи.





Стоит отметить, что в Германии запрещены телесные наказания детей.





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