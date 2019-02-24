Казахстанские пограничники задержали браконьеров на Каспии, изъято около 800 килограммов рыбы осетровых пород

28 декабря 2018 года, во время несения боевого дежурства, пограничным кораблем Регионального управления Береговой охраны ПС КНБ РК в 23.45 в пределах территориальных вод Республики Казахстан (в 10 милях к западу от мыса Адамташ) было обнаружено маломерное судно типа "Байда" и начато его преследование. В целях остановки маломерного судна в соответствии с законом Республики Казахстан "О Государственной границе РК" было применено стрелковое вооружение. В ходе применения оружия один из нарушителей получил касательное ранение в правое предплечье, пострадавшему оказана медицинская помощь. В 00.10 29 декабря 2018 года маломерное судно было задержано. На борту судна обнаружено 4 человека, с их слов, граждане Азербайджанской Республики, 40 экземпляров рыб осетровых пород, 10 ящиков браконьерских крючковых снастей, средства спутниковой связи и навигации", - сообщили в пресс-службе ПС КНБ РК.
По факту умышленного незаконного пересечения Государственной границы Республики Казахстан возбуждено уголовное дело.
"В период проведения тщательного досмотра задержанного маломерного судна и подсчета находящегося на его борту груза, установлено, что количество рыбы заметно превышает ранее заявленные данные и составило - 198 единиц общим весом 793,8 килограмма. Оценочная стоимость задержанного груза составила 190 928 140 тенге", - проинформировали в ведомстве.
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