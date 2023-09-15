Казахстанцев нет среди погибших в результате землетрясения в Марокко - МИД

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Алматы. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, что государство должно обеспечить производство социальных школьных товаров по некоммерческим ценам, сообщает корреспондент агентства.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?"





89% участников опроса ответили: "Да, государство должно обеспечить производство социальных школьных товаров по некоммерческим ценам"; 3% выбрали ответ: "Нет, повышение цен незначительное"; 4% - "Цены на школьные товары необходимо повышать" и 4% - "Мне все равно".





Напомним, по данным аналитиков, более чем в 100 тысяч тенге обойдется казахстанским родителям сбор ребенка в школу.





Отмечается, что различия в затратах на сборы для мальчиков и девочек оказались незначительными, зато разница в закупе в магазинах и на маркетплейсах составила около 10 тысяч тенге. Покупать школьную форму и принадлежности в интернете оказалось дешевле - 95,8 тысячи тенге на мальчика и 96,3 тысячи тенге на девочку, тогда как в сетевых магазинах стоимость минимального школьного набора для мальчиков составляла 105,5 тысячи тенге, для девочек - 105,6 тысячи тенге.





Аналитики подчеркивают, что сумма в 100 тысяч тенге далеко не окончательная. В методике расчета не учитывались другие затраты: букет цветов для учителя, рабочие и предметные тетради, носки, банты, заколки, белые гольфы или колготы для девочек, осенняя верхняя одежда, демисезонная обувь, денежные сборы родительского комитета в фонд класса и многое другое.





Они отметили, что среднемесячная номинальная зарплата в первом квартале 2023 года была равна 340,6 тысячи тенге, медианная (то есть зарплата "среднего казахстанца") - 225,7 тысячи тенге. При этом расчетный уровень расходов, использованных на потребление, был равен 80,2 тысячи тенге на одного человека в месяц. Из них на непродовольственные товары уходило 19,6 тысячи тенге. Таким образом, затраты родителей на минимальный набор одежды, обуви и канцелярских принадлежностей превышают средние месячные расходы на непродовольственные товары в четыре раза.