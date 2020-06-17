Казахстанцев временно освободили от регистрации в России

Москва. 16 июня. Kazakhstan Today - Казахстанцев до сентября освободили от регистрации в России, передает Kazakhstan Today.

Накануне президент РФ Владимир Путин внёс изменения в свой указ №274 от 18 апреля 2020 года "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сообщили в пресс-службе посольства РК в РФ.

Согласно указу, граждане Казахстана, у которых в промежуток с 15 марта по 15 сентября 2020 года истекает срок регистрации или разрешения на временное пребывание в России, могут свободно находиться в стране без обязательной постановки на учет. На этот период в их отношении штрафные санкции и депортация исключены.

Однако после 15 сентября желающие остаться в России граждане Казахстана должны оформить необходимые процедуры по легализации своего пребывания", - предупредили в посольстве.

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