Казахстанцы смогут заказать "зеркальные" госномера для авто онлайн
Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы смогут заказать "зеркальные" госномера для автомобилей в мобильном приложении ЦОН, сообщает пресс-служба госкорпорации "Правительства для граждан".
Реализована возможность выбора и заказа государственных номерных знаков через мобильное приложение ЦОН как альтернативное "окно" приема заявлений в онлайн-режиме. Новый сервис позволяет гражданам дистанционно, без личного посещения специализированных ЦОНов, подать заявку на получение номерного знака с желаемой комбинацией", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что оформление заявки осуществляется полностью в онлайн-формате и занимает несколько минут.
Пользователю необходимо авторизоваться в мобильном приложении ЦОН, выбрать сервис заказа госномера и ввести желаемый номер и серию. Регион определяется автоматически в соответствии с местом регистрации заявителя. В случае если номер свободен, пользователю предлагается произвести оплату и выбрать удобное отделение для получения готового номерного знака. Если выбранная комбинация уже занята, система уведомит об этом и предложит ввести другой вариант", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут зарегистрировать онлайн купленные в салонах автомобили.
Temu заблокировали в Техасе
Остин. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Популярный китайский маркетплейс Temu заблокировали в Техасе. Теперь приложение нельзя использовать государственным служащим и открывать на устройствах, являющихся собственностью штата.
Решение запретить госслужащим использовать китайские маркетплейсы Temu, PinDuoDuo и Shein принял губернатор штата Техас Грег Эббот. Вместе с онлайн-магазинами он запретил использовать электронику некоторых китайских брендов. Под блокировку также попали китайские ИИ-сервисы и боты.
Причиной блокировки Эббот назвал безопасность персональных данных техасцев. Власти штата активно работают над тем, чтобы ограничить доступ иностранных государств к данным как госслужащих, так и простых жителей штата.
Собираются персональные данные пользователей с помощью ИИ и других приложений и оборудования, чтобы использовать их, манипулировать ими и тем самым нарушать права пользователей", - заявил губернатор.
Сейчас в США рассматриваются сразу несколько исков против Temu. Маркетплейс, помимо прочего, обвиняют именно в незаконном сборе и использовании персональных данных.
По словам генерального прокурора Аризоны Крис Мэйес, приложение Temu собирает "шокирующее количество" личных данных, включая геолокацию и данные о других приложениях, установленных на смартфонах пользователей.
Ранее СМИ писали о том, что приложение Temu может представлять опасность и для казахстанцев. Программа может работать как шпионская, собирая огромные объемы персональных данных, и передавать их в Пекин. Сообщалось, что Temu через свою материнскую компанию напрямую связана с компанией People’s Data. А она в свою очередь фактически является подразделением Коммунистической партии Китая и Центрального комитета.
Также казахстанские СМИ ранее писали о том, что при установке приложения Temu запрашивает слишком много разрешений, в том числе доступ к камере, микрофону, контактам, данные о геолокации, IP-адресе, взаимодействии с другими пользователями и другое. Многие из этих разрешений не нужны, когда речь идет о шоппинге.
Эксперты обращают внимание на то, что политика конфиденциальности Temu недостаточно прозрачна и не объясняет подробно, как именно используются эти данные. Поэтому имеются подозрения, что площадка может продавать или передавать данные пользователей третьим лицам.
В каких регионах Казахстана прогнозируется угроза весенних паводков
Алматы. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казгидромет относит ряд регионов Казахстана к зоне повышенного риска весеннего половодья в 2026 году. По предварительным гидрологическим прогнозам, повышенная вероятность подтоплений ожидается в Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, а также в области Абай.
По оценкам специалистов, в указанных регионах сохраняется вероятность подъема уровней воды на отдельных реках, что может привести к подтоплению населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий и объектов инфраструктуры.
В Акмолинской области риски связаны с возможным повышением уровней воды на реках Есиль, Калкутан, Жабай и Селеты. В Карагандинской области внимание уделяется бассейнам рек Нура и Шерубайнура. В Северо-Казахстанской области особый контроль установлен на участках ниже Сергеевского водохранилища. В Восточно-Казахстанской области и области Абай риск обусловлен прогнозируемыми объемами снеготаяния и формированием значительных талых вод", - отметили в Казгидромете.
Отмечается, что после вскрытия рек от ледяного покрова будет организовано еженедельное предоставление краткосрочных гидрологических прогнозов для оперативного информирования государственных органов и населения.
Согласно предварительным гидрологическим прогнозам, средний уровень паводковой опасности ожидается на территории Костанайской, Актюбинской, Павлодарской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областей.
К зоне низкого риска весеннего половодья специалисты относят Атыраускую, Мангистаускую, Кызылординскую и Жамбылскую области.
Kaspi.kz для самозанятых: откройте счет и принимайте оплату
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Если вы работаете на себя без ИП и сотрудников - ремонтируете, обучаете, сдаёте жильё, тренируете, фотографируете или оказываете другие частные услуги, то сервисы для самозанятых в приложении Kaspi.kz - для вас.
• Бесплатное открытие счёта самозанятого онлайн за 1 минуту
• Приём оплаты в приложении Kaspi.kz с автоматическим формированием чека
• Расчёт и подготовка к оплате отчислений и взносов
Счёт для самозанятых в суперприложении Kaspi.kz позволяет соблюдать требования законодательства и разделять доходы от частных услуг и личных переводов.
Новый специальный налоговый режим (СНР) для самозанятых граждан предназначен для тех, кто работает на себя без сотрудников, с доходом до 300 МРП в месяц (1 297 500 тенге) по 40 видам деятельности.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
В сотрудничестве с государственными органами запустили новые удобные сервисы для самозанятых. Наши любимые клиенты, которые работают на себя, прямо в суперприложении Kaspi.kz могут бесплатно открыть счёт и начать принимать оплату с Kaspi QR или удалённо. Чеки формируются автоматически, по итогам месяца рассчитываются суммы отчислений и взносов. Благодарим государственные органы за сотрудничество, и каждого нашего клиента и партнера за то, что вы с нами!"
Сеилжан Ахметов, заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК:
Введение специального налогового режима для самозанятых это важный шаг в поддержке граждан, работающих на себя. Новый режим позволяет легально вести деятельность, уплачивая только 4% социальных платежей и не платя ИПН, при доходе до 300 МРП в месяц. Таким образом, государство создаёт удобные и понятные условия для выхода из теневой экономики и вовлечения самозанятых в систему социальной защиты"
Откройте счёт самозанятого в Kaspi.kz и начните принимать оплату уже сегодня на выгодных условиях:
• Открытие и обслуживание счета: бесплатно
• Kaspi Бонус: 1% самозанятому от суммы оплаты с 4-го месяца
• Комиссия за прием оплаты: 0,95% с 4-го месяца
Подробная информация о новом сервисе и условиях работы доступна в Kaspi Гид.
О Kaspi.kz
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 15 миллионов казахстанцев. Оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.
Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.
Гарвардская Бизнес Школа написала два учебных материала о Kaspi.kz. По этим материалам учатся студенты магистратуры уже несколько лет.
Депутат Сырым объяснил, почему из проекта Конституции убрали слово "бесплатный"
Изменения не затрагивают государственные гарантии
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Айдос Сырым в кулуарах парламента прокомментировал положения проекта Конституции, касающиеся гарантий в сфере образования и здравоохранения. Отвечая на вопросы журналистов о том, почему из соответствующих статей было исключено слово "бесплатный", он отметил, что Конституция должна быть предельно понятной, ясной и четкой, без избыточных формулировок.
Депутат мажилиса Айдос Сырым, комментируя обсуждение проекта новой Конституции, пояснил, почему из статей об образовании и здравоохранении было исключено слово "бесплатный". По его словам, речь идет не об отказе от государственных гарантий.
Сырым отметил, что так называемые бесплатные услуги фактически оплачиваются государством за счет бюджета. В качестве примера он привел бесплатную юридическую помощь, где услуги адвокатов финансируются государством, а также среднее образование и здравоохранение, на которые ежегодно направляются огромные бюджетные средства. По его словам, расходы на образование и ОСМС составляют до 60% бюджета страны.
Депутат подчеркнул, что гарантированный объем медицинской помощи и среднее образование сохраняются в полном объеме.
Школы никто не закроет, учителей не сократят", - заверил депутат.
Ранее в Казахстане был опубликован проект новой Конституции. Концептуальные изменения Основного закона РК направлены на повышение человекоцентричности государства, отражение актуальных ценностей и принципов народа Казахстана, а также повышение эффективности структуры политических институтов республики
Двое казахстанцев подозреваются в поджоге объекта связи в России
Санкт-Петербург. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ломоносовским районным судом Ленинградской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух граждан Республики Казахстан, 2006 года рождения, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (Диверсия, совершенная группой лиц), сообщили в объединенной пресс-службе судов Ленинградской области.
Два товарища из Тараза Республики Казахстан, проживая в Санкт-Петербурге, в связи с тяжелым материальным положением и отсутствием легального источника заработка за обещанное материальное вознаграждение в размере 40 тыс. рублей по указанию "кураторов" осуществили поджог распределительного щита базовой станции оператора сотовой связи в Ломоносовском районе Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемые были задержаны недалеко от места преступления сотрудниками правоохранительных органов при попытке скрыться на такси.
Санкция статьи Уголовного кодекса за совершение вышеуказанного преступления предусматривает наказание исключительно в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет", - уточнили в пресс-службе.
Редакция ИА "Kazakhstan Today" обратилась за комментарием в Министерство иностранных дел Казахстана.
Сопровождение пассажиров с инвалидностью: новый сервис появился на вокзалах Казахстана
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На вокзалах Казахстана запустили новый сервис сопровождения для лиц с инвалидностью, который позволяет заранее оформить заявку на содействие со стороны работников вокзала на сопровождение от автотранспорта до вагона и обратно, а также по территории вокзала, сообщает пресс-служба компании "Қазақстан темір жолы".
В настоящее время услуга доступна на 57 вокзалах, оборудованных инвалидными колясками. В случае если на выбранном вокзале услуга временно недоступна, соответствующие опции не будут отображаться при оформлении билета", - говорится в сообщении.
Для оформления услуги необходимо:
1. Приобрести билет на сайте bilet.railways.kz;
2. В процессе покупки выбрать опцию "Инвалид", указать ИИН и номер справки об инвалидности;
3. Отметить необходимые виды помощи.
Доступные виды помощи:
- сопровождение работником вокзала перед отправлением поезда;
- предоставление инвалидной коляски перед отправлением поезда;
- сопровождение работником вокзала при высадке из поезда;
- предоставление инвалидной коляски при высадке из поезда.
Предварительное оформление заявки позволяет сотрудникам вокзалов заранее подготовиться и обеспечить пассажиру своевременную и полноценную помощь на всех этапах поездки", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане реконструируют 125 вокзалов.
Декрет для неработающих отцов зачислят в трудовой стаж при назначении пенсии
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял во втором чтении инициированный депутатами закон по вопросам совершенствования безопасных условий труда, защиты трудовых прав работников и социального обеспечения, сообщает пресс-служба нижней палаты.
В рамках принятого закона время фактического ухода за малолетними детьми теперь будет зачитываться в трудовой стаж неработающим отцам при назначении пенсионных выплат по возрасту. Соответствующие уточнения вносятся в Социальный кодекс в реализацию нормативного постановления Конституционного суда", - заявили в пресс-служба.
Вместе с тем по предложению депутатов устанавливается запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя в отношении одиноких родителей независимо от пола. Для этого термин "одинокие матери" заменяется на "одинокий родитель".
Кроме того, дополняется компетенция маслихатов по разработке и утверждению правил присвоения звания "Почетный гражданин области" на основе типовых положений.
Законом предусматривается запрет на заключение с физическим лицом договора гражданско-правового характера при наличии хотя бы одного признака трудовой деятельности. Содержание коллективного договора дополняется обязательными условиями о допустимом соотношении максимального и минимального размеров заработной платы по соответствующим профессии и должности, а также положениями о выплате пособий и компенсаций, в том числе при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью. А уполномоченный орган в области здравоохранения наделяется компетенцией по утверждению правил определения степени тяжести производственной травмы", - заявили в мажилисе.
Также дополняются нормы, регулирующие порядок привлечения и участия посредника в работе согласительной комиссии. Закрепляется прямое подчинение специалиста по безопасности и охране труда первому руководителю организации, что возлагает на него ответственность за обеспечение безопасных условий труда.
Ранее сообщалось, что госинспекторы труда будут проверять предприятия на предмет договоров.
В Алматы снесли незаконный этаж жилого дома
Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на улице Шакшака Жанибека демонтировали третий этаж жилого дома, построенный без разрешения, сообщили в акимате.
Отмечается, что этаж возвел собственник в ходе реконструкции частного дома, нарушив градостроительные нормы.
Площадь самовольной постройки - почти 200 квадратных метров. После предписания управления градконтроля нарушитель не устранил нарушения, и дело было передано в суд. В августе прошлого года Медеуский районный суд удовлетворил иск о сносе. Демонтаж начался накануне", - проинформировали в акимате.
Ранее сообщалось, что в Алматы демонтируют незаконный жилой комплекс.
